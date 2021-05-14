Москва закупила цифровые ЭКГ для павильонов «Здоровая Москва»

Вице-мэр Анастасия Ракова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС.

Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» с начала их работы прошли более 7 тысяч москвичей, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Павильоны будут работать в парках столицы все лето и, возможно, в начале осени.

- Уже на сегодняшнее утро, за предыдущие три дня было 7 тысяч человек. Учитывая, что мы начали работать только во вторник, это очень неплохая цифра, - рассказала Анастасия Ракова журналистам 14 мая.

Результаты обследования москвичи могут получить уже через сутки. Если во время диспансеризации врачи заметят какие-либо отклонения, то свяжутся с пациентом по телефону.

Вице-мэр напомнила, что в павильонах «Здоровая Москва» соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, в том числе масочный и перчаточный режим. На входе у посетителей измеряют температуру.

Павильоны оснащены всем необходимым для осмотра оборудованием: в них есть электрокардиографы, аппараты УЗИ, спирографы, пульсоксиметры и другая техника, требующаяся для полной диспансеризации. Специально для павильонов «Здоровая Москва» власти столицы закупили новые цифровые ЭКГ. Кроме того, в павильонах можно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и привиться вакциной «Спутник V».

Всего в павильонах установлено более полутора тысяч единиц высокотехнологичного оборудования, которое раньше не использовалась в городских поликлиниках. Например, у цифровых электрокардиографов есть функция авторасшифровки, работающая с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

В павильонах «Здоровая Москва» горожане могут пройти до десяти исследований, выявляющих наиболее опасные заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, а также сахарный диабет и онкологические новообразования. Всего за час врачи сделают общий анализ крови, проверят на сахар и холестерин, померяют давление, проведут электрокардиографию и определят индекс массы тела. Кроме того, врачи сделают УЗИ молочных желез, щитовидной железы и лимфатических узлов.

Все лето павильоны будут открыты ежедневно с 8 до 20 часов без перерывов и выходных. Записываться на обследование заранее не требуется, достаточно прийти с документом, удостоверяющим личность (паспортом, водительскими правами или соцкартой москвича), или его копией. В случае, если человек пока не прикрепился к городской поликлинике, это можно будет сделать непосредственно в павильоне «Здоровая Москва». В этом случае пациенту нужно будет взять с собой полис обязательного медицинского страхования.

Напомним, проект «Здоровая Москва» стартовал летом 2019 года. За 124 дня работы павильонов обследование в них прошли 430 тысяч человек. При этом 67% проверившихся горожан — женщины, 33% - мужчины. Врачи провели более пяти миллионов осмотров и исследований. У 12% обследованных пациентов медики обнаружили отклонения и выдали им направления к профильным специалистам в поликлинику. В 2020 году павильоны не работали из-за пандемии COVID-19, и вот теперь снова возобновили прием пациентов.