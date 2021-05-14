Спасаясь от пожара, две москвички спрыгнули с 9 этажа и остались живы Фото: кадр с видео

Две жительницы подмосковной Электростали могут отмечать второй день рождения. Подруги спрыгнули с балкона на 9 этаже и остались живы.

Судя по всему, приятельницы неспешно проводили время дома, не обошлось без алкоголя. В какой-то момент женщины поняли, что в квартире начался пожар.

Огонь распространялся с такой силой, что выход на лестничную клетку был отрезан. Единственное спасение - балкон, там-то и укрылись приятельницы.

Видимо они надеялись, что оперативно приедут спасатели и вызволят их из западни, но огонь не оставил шансов.В итоге женщины решились прыгать на землю.

На коротком ролике, размещенном в группе «Подслушано в Электростали», видно, как они пытаются удержаться на бортиках, а потом летят вниз.

Как стало известно Life.ru, прибывшие на вызов на улицу Ялагина пожарные справились с возгоранием. А врачи скорой помощи доставили пострадавших в больницу.

Пока о характере полученных травм не сообщается, но обе россиянки выжили.

В комментариях в Сети пользователи отмечают, что «в квартире с незапамятных времен был притон».