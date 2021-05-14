Председатель комиссии ОП РФ Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ – первый шаг на пути снижения платежей

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Одним из способов снижения платы за коммунальные услуги для населения может стать введение кэшбэка за ЖКУ, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева. Известная правозащитница высказалась в поддержку инициативы правительства Московской области. За онлайн-оплату единого платёжного документа жители населенных пунктов региона теперь смогут воспользоваться купоном на скидку от 5 до 50 процентов на разнообразные товары и услуги. Разворотнева уверена, что этот опыт можно будет растиражировать и в других регионах страны.

- В последние годы я часто выходила с подобными предложениями в Госдуму, Правительство, в профильные министерства, - рассказала член Общественной палаты РФ. - Основная задача – снизить платежи жителей за услуги ЖКХ. Для этого есть несколько механизмов. Один из них – кэшбэк, который предоставляется за онлайн оплату, за предоплату, за использование мобильных сервисов и т.п. Здесь основные интересанты – расчетно-кассовые центры, банки, торговые и сервисные предприятия. Было время, когда мы боролись с комиссиями, которые банки и РКЦ накручивали на коммунальные платежи.

Светлана Разворотнева отметила, что сейчас все большее количество банков предпочитают отменить комиссию и даже предлагают бонусы в виде скидок или кэшбэка для плательщиков. По ее мнению, главное, чтобы людям предоставлялись реальные скидки, а не маркетинговые уловки. Тогда плательщики будут действительно заинтересованы в использовании электронной системы расчетов. Необходимо подкорректировать определенные нормы для защиты интересов жителей.

- Я думаю, что такие шаги приведут к тому, что предлагаемая мной комплексная программа сокращения платежей за ЖКХ на 30% станет реальной и обязательной к исполнению, –считает правозащитница. – Для этого необходимо внести определенные поправки в нормативную базу, внедрять технологии энергосбережения, жестче контролировать поставщиков коммунальных ресурсов и услуг. И мы двигаем все процессы в этом направлении.

Напомним, в марте член Общественной палаты Светлана Разворотнева заявила о своем намерении участвовать в выборах депутатов Госдумы VIII-го созыва. Правозащитница собирается баллотироваться по 201-му избирательному округу Москвы. Для этого Разворотнева подала заявление в приемную комиссию партии «Единая Россия» об участии в предварительном голосовании, которое пройдет в мае.

Ранее Светлана Разворотнева вместе с москвичами провела флешмоб, призывающий власти на треть снизить плату за жилищно-коммунальные услуги. Во время акции «МИНУС 30%», состоявшейся 28 апреля в столичном районе Чертаново Северное, правозащитница вместе со своими сторонниками разрезала гигантский символический макет платежки. Таким образом участники акции выразили протест против необоснованного завышения коммунальных тарифов.

- Россияне могут и должны платить за услуги ЖКХ меньше! Это реально, если мы сможем изменить ряд законов и принять соответствующие программы, - уверена Разворотнева.