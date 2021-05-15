Космонавт Роман Романенко: Каждый гражданин, понимающий свою ответственность за здоровье близких, должен пройти вакцинацию

Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко привился от коронавируса вакциной «Спутник-V». Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции и призывает всех последовать его примеру. Привиться от COVID-19 – долг каждого человека, осознающего свою ответственность не только за собственное здоровье, но и за здоровье окружающих.

- Несмотря на то, что часть противоковидных ограничений отменили, вирус продолжает существовать, и риск заразиться им по-прежнему высок. Моя работа связана с общением с людьми разных возрастов: я часто встречаюсь с избирателями, ветеранами ВОВ и пенсионерами, провожу уроки мужества для школьников. И я осознаю, что не имею права подвергать их всех опасности. Считаю, что каждый гражданин, который понимает свою ответственность не только за своё личное здоровье, но и здоровье своих близких, своего окружения, должен пройти вакцинацию, - подчеркнул депутат Госдумы.

Романенко сделал прививку российским препаратом «Спутник-V». По его словам, после введения первого компонента вакцины он чувствует себя хорошо, без побочных эффектов.

«Спутник-V» - первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавирусной инфекции и одна из трех мировых вакцин, доказанная эффективность которой превышает 90 процентов. «Спутник-V» разработан экспертами Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ. Прививаться препаратом «Спутник-V» рекомендуется всем людям в возрасте от 18 до 60 лет, а также разрешено применение пациентам старше 60 лет.

Напомним, ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже свыше 24 миллионов жителей России. По данным на 12 мая, они привились как минимум первым компонентом вакцины.

В Москве второй день подряд регистрируют больше 3 тысяч заболевших коронавирусом: по данным на 15 мая, число инфицированных составило 3073 человека. Это на 20 процентов меньше, чем днем ранее. Москва традиционно лидирует в списке регионов по числу заболевших. На втором месте идет Московская область, на третьем Санкт-Петербург - там примерно по 700 новых случаев. По мнению инфекционистов, рост заболеваемости в столице может быть последствием майских праздников, когда люди встречались друг с другом и много общались лично.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Сын дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Романенко. Романеко-младший провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва, где представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

Недавно Романенко заявил о своем намерении баллотироваться в Госдуму VIII созыва. Герой России подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №210 города Москвы. В Госдуме космонавт собирается представлять Юго-Запад столицы. В состав округа входят Ясенево, Южное и Северное Бутово, Южное и Центральное Чертаново.