Член ОП РФ Нифантьев открыл беговую экскурсию в парке «Царицыно»

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев открыл беговую экскурсию в парке "Царицыно". Он отметил, что в забеге, приуроченном к ежегодной акции "Ночь музеев", сочетаются эстетика и спорт.

- Каждый должен стремиться к гармоничному развитию, то есть участвовать и в культурных, и в спортивных события. Но далеко не всегда получается соблюдать такую гармонию, - заявил Нифантьев, открывая беговую экскурсию по государственному музею–заповеднику "Царицыно". Он также отметил, что в современном ритме жизни нельзя забывать о важности спорта и жертвовать тренировками из-за дел.

Нифантьев надеется, что в таких уникальных форматах досуга, как беговая экскурсия, начнут участвовать всей семьёй, и отметил, как важен активный отдых для развития детей.

- Но все-таки бег доступен не всем категориям граждан. Важно развивать и более "мягкие" виды спорта. Например, плавание, – добавил член Общественной палаты России и обратил внимание на дефицит бассейнов в Москве.

Ранее сайт KP.ru сообщал, Евгений Нифантьев выступил с идеей о строительстве 100 новых бассейнов в течение ближайших пяти лет. Его инициативу поддержала кандидат медицинских наук и член Московского общества детских врачей Ирина Фарбер.

Нифантьев также заявил, что половина действующих сейчас бассейнов в Москве - это ведомственные или ориентированные на коммерческое использование учреждения, а основной упор необходимо делать на вводе объектов, рассчитанных на рядовых жителей города.

Сайт KP.ru также сообщал, что сотрудники сети социальных аптек "Столички", основателем которой является Евгений Нифантьев участвовали в волонтёрском движении "Мы вместе", участники которой во время пандемии коронавируса помогали врачам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Волонтёры были награждены памятными знаками и грамотами от президента Путина, а сам Нифантьев - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.