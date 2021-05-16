«Пляжная» зона с бассейнами откроется до конца мая в столице

«Пляжная зона» отдыха будет работать в южной части Северного Речного вокзала. Фото: Департамент транспорта Москвы

Меньше чем за год Северный речной вокзал стал новой точкой притяжения в Москве, а теперь здесь можно будет еще и покупаться в бассейнах с подогревом. На набережной появятся кафе с верандами. «Пляжную» зону планируют открыть до конца мая. Тем более синоптики прогнозируют июльскую погоду до +29 градусов.

«Пляжную» зону планируют открыть до конца мая. Фото: Департамент транспорта Москвы

- Бассейны с подогревом — температура всегда не ниже 26 градусов. Неглубокие бассейны подойдут для детей. Будут лежаки с зонтиками, раздевалки с сейфовыми ячейками, душевые и уборные, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Бассейны, шезлонги и раздевалки будут дезинфицировать согласно требованиям Роспотребнадзора. Фото: Департамент транспорта Москвы

«Пляжная зона» отдыха будет работать в южной части Северного Речного вокзала. Бассейны, шезлонги и комнаты для переодевания купальных костюмов будут дезинфицировать и очищать согласно требованиям Роспотребнадзора.

- Для безопасности отдыхающих у воды будет дежурить спасательная бригада, — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Для безопасности отдыхающих у воды будет дежурить спасательная бригада. Фото: Департамент транспорта Москвы

В парке возле Северного Речного вокзала уже включили "танцующие" фонтаны, а на набережной — "ручеек", любимое место детей и взрослых. Москвичи могут прогуляться по красивой набережной, отправиться в круизное путешествие или провести выходные активно, занимаясь спортом на оборудованных площадках. Можно поиграть в стритбол, настольные игры, пинг-понг, волейбол.