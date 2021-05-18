Участок будущего МЦД-4 Каланчевская – Курская частично обновят к лету

Реконструкцию путей продолжат без остановки движения поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице готовится запуск нового скоростного маршрута Московских центральных диаметров - «Киевско-Горьковский» (МЦД-4). Для этого полностью обновят действующие пути и построят дополнительные. На участке железной дороги Каланчевская – Курская первый этап реконструкции планируют завершить до конца месяца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Первый этап включает строительство однопутного железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, возведение подпорных стен вдоль четвертого главного пути, укладку нового четвертого пути и обновление автомобильного путепровода на улице Казакова», – отметил глава Стройкомплекса столицы.

По его словам, реконструкция участка завершена уже на 47 процентов.

«Летом здесь начнутся работы второго этапа, во время которого по новому пути запустят реверсивное движение поездов, а существующие пути реконструируют», – добавил Андрей Бочкарёв.

Напомним, по проекту также фактически заново построят станцию Каланчевская. Ее превратят в крупный транспортный узел. Здесь появятся две платформы с навесами на всю длину. Подэстакадное пространство отдадут под пассажирский вестибюль с кассовыми павильонами, туалетами, эскалаторами и лифтами. После обновления участка его пропускная способность вырастет в два раза.

СПРАВКА «КП»

МЦД-4 «Киевско – Горьковский» соединит в Подмосковье город Апрелевка и микрорайон Железнодорожный города Балашиха.

Длина - 86 километров.

Время в пути - 135 минут.

На линии 37 станций, с 18 из них - пересадки на метро, МЦК и МЦД.

Движение поездов с интервалами до 5 - 6 минут в часы пик и без дневных перерывов.

Открытие - ориентировочно до конца 2023 года.