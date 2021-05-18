Вассерман предупредил об опасности принятия закона о налоге на роскошь

Анатолий Вассерман. Фото: из личного архива.

Введение налога на роскошь требует тщательной и детальной проработки, считает известный аналитик Анатолий Вассерман. Политический консультант прокомментировал подготовленный Госдумой законопроект, предусматривающий, что с 2022 года в России будет введен налог на дорогостоящую недвижимость, машины, яхты и частные самолеты. По мнению Вассермана, одобренная парламентариями инициатива нуждается в детальной доработке.

- Идея привлекательная, но шлифовать ее придется долго. Когда начинаешь разбирать подобные «простые» экономические решения, в них обнаруживается ряд подводных камней, - уверен аналитик. - Можно угодить в ловушку, и получится, как говорил Черномырдин, хотя, он и утверждает, что позаимствовал фразу у Столыпина: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда».

Одним из минусов закона Вассерман назвал отсутствие четких механизмов контроля за его исполнением: пока неясно, как государство будет отслеживать взимание налога.

- Чем богаче человек, тем больше у него возможностей обходить законы, - справедливо отмечает политконсультант.

Законопроект предусматривает, что налог на роскошь будут платить , в том числе, и владельцы недвижимости и земельных участков, стоящих больше 50 миллионов рублей. В этом случае, уверен Вассерман, речь должна идти не столько о налоге для богатых, сколько о налоге на спекулятивные операции. Ведь большая часть дорогой недвижимости, особенно в Москве, скупается с целью дальнейшей перепродажи.

- Девять из десяти объектов особо роскошной московской недвижимости приобретается не для того, чтобы там жили долго и счастливо, а для того, чтобы можно было при необходимости эту недвижимость перепродать. Если повезет, то перепродать дороже, - подчеркнул Вассерман. - А если не повезет, то хотя бы иметь какие-то деньги в резерве. Тут надо облагать не налогом на роскошь, а налогом, ограничивающим спекулятивные операции.

Напомним, сейчас законопроект о введении налога на роскошь ждет заключения Правительства РФ.

Ранее Анатолий Вассерман выступил против введения четырехдневной рабочей недели. Напомним, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что перевод России на четырехдневную рабочую неделю можно начинать постепенно, «в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний». Вассерман уверен: прежде чем переходить к практическому воплощению такого эксперимента в жизнь, необходимо проанализировать все возможные последствия. Аналитик предупредил, что введение четырехдневной рабочей недели может ударить по заработкам россиян. По его мнению, прежде чем внедрять такой эксперимент в масштабах всей страны, необходимо все тщательно взвесить и просчитать.

Вассерман также выступил с инициативой вернуть россиянам сбережения, «сгоревшие» во время перестройки. Публицист уверен, что государство обязано компенсировать людям вклады, потерянные из-за гиперинфляции 90-х. Вассерман предложил выдавать за каждый советский рубль по 500 российских рублей. При этом общая сумма компенсации не должна превышать одного миллиона рублей.