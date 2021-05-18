Доктор Румянцев: Бесплатные обеспечение лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией спасет сотни жизней

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Бесплатные лекарства для детей, страдающих от спинальной мышечной атрофии (СМА), позволят сохранить сотни жизней, заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев. Медикаменты для юных пациентов с этим тяжелым наследственным заболеванием предоставит благотворительный фонд «Круг добра». Уже в ближайшее время дети будут обеспечены необходимыми препаратами, все лекарства в полном объеме больные получат до конца 2021 года.

- Ведущие врачи и ученые составили подробный список болезней для бесплатного обеспечения дорогостоящими лекарствами, который был оперативно согласован, - рассказал доктор Румянцев. - Эффективная работа руководства фонда «Круг добра» позволила решить этот важный вопрос, что уже в ближайшее время поможет спасти сотни детских жизней.

По словам ведущего детского онколога, фонд «Круг добра» - это настоящая «скорая помощь» для детей с тяжелыми заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения и ухода. В России пациентам со спинальной мышечной атрофией сегодня выписываются два лекарственных препарата: «Нусинерсен» («Спинраза») и «Рисдиплам». Только одна инъекция «Спинразы» обходится в 125 тысяч долларов (9 миллионов 223 тысячи рублей по текущему курсу). Другие государства для лечения больных с СМА используют еще и препарат «Золгенсма».

Благотворительный фонд «Круг добра» для поддержки юных пациентов с тяжелыми заболеваниями работает с января 2021 года. Фонд был создан по указу президента РФ Владимира Путина. Главным источником финансирования фонда стали налоговые отчисления физических лиц и организаций, чей доход превышает 5 миллиардов рублей в год. В фонд поступает 2% от НДФЛ этой категории налогоплательщиков. Кроме того, немалую долю доходов фонда составляют благотворительные пожертвования от предприятий и частных лиц.

Ранее доктор Румянцев предложил увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу российских медучреждений. По его мнению, повышение финансирования здравоохранения положительно скажется на качестве оказываемых медицинских услуг. Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева рассказал, что сам когда-то начинал свою карьеру с позиции младшего медперсонала. Академик РАН отметил, что работа медсестер является важной и незаменимой, поэтому их труд должен быть оценен соответствующим образом.

Напомним, Александр Румянцев сообщил о своем намерении баллотироваться в Госдуму РФ VIII-го созыва в апреле этого года. Детский онколог с мировым именем уверен, что в статусе депутата он сможет решить главные проблемы отечественной медицины. Румянцев подчеркивает, что многим медицинским учреждениям в нашей стране не хватает современного оборудования и квалифицированных специалистов. В статусе депутата Госдумы он сможет повлиять на принятие многих решений на законодательном уровне.