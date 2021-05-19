Правозащитница Светлана Разворотнева: Детский отдых должен быть бесплатным

Член общественной палаты РФ, руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

В Москве необходимо создать собственную систему поддержки семьи, считает руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева. Известная правозащитница, член общественной палаты РФ предложила оказывать московским семьям дополнительную помощь, оплачивая за счет города полную стоимость путевок в летние детские лагеря. О этом Светлана Разворотнева заявила 19 мая в ходе круглого стола «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в городе Москве в 2021 году». Дискуссия была организована по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По мнению Разворотневой, власти столицы могут и должны предоставлять дополнительные социальные льготы семьям с детьми. В частности, правозащитница предложила полностью компенсировать родителям московских школьников стоимость путевок в детские лагеря. Руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» также выступает за возможность для каждого ребенка бесплатно заниматься в любом кружке или секции.

- Каждый ребенок должен иметь возможности для развития вне зависимости от кошелька родителей, - отметила правозащитница.