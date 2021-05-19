Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов: Память пропавших детей увековечит граффити в центре Москвы

Только в прошлом году добровольцам «ЛизаАлерт» поступило более 6500 заявок со всей России на поиск детей до 18 лет. Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт».

В память о пропавших детях в центре Москвы появится граффити. По инициативе добровольцев «ЛизаАлерт» настенный рисунок увековечит имена ребят, не вернувшихся домой. Автором мурала станет известный уличный художник Покрас Лампас. Презентация граффити пройдет 24 мая, накануне Международного дня пропавших детей по адресу ул. Большая Якиманка д. 35 стр. 1. Во время акции координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов расскажет, как родители и общество могут обезопасить детей.

- Мы вместе с добровольцами «ЛизаАлерт» хотим вспомнить имена детей, которые так и не смогли вернуться домой, - рассказал Олег Леонов. - Детская безопасность – это всегда ответственность взрослых. Если бы мы все были чуть внимательнее и сознательнее, таких трагедий было бы гораздо меньше, а потерявшиеся дети быстрее бы возвращались домой. Поэтому наша цель – не только обратить внимание общества на эту проблему, но и проговорить ряд простых, но важных правил, которые должен знать каждый.

Только в прошлом году добровольцам «ЛизаАлерт» поступило более 6500 заявок со всей России на поиск детей до 18 лет. Из них 5730 ребят удалось найти целыми и невредимыми. Всего же за десятилетнюю историю отряда ему поступило более 23 тысяч заявок о пропавших детях. Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» решили объединиться в 2010 году после того, как начались поиски пропавшей девочки - четырехлетней Лизы Фомкиной.