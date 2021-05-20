Ракова рассказала о масштабной перестройке системы онкопомощи Москвы

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития правительства Москвы.

Московская система онкологической помощи активно перестраивается. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, помощь больным выходит на новый уровень благодаря цифровизации диагностики и внедрению новых методов постановки диагнозов. Об этом вице-мэр рассказала на открывшемся 20 мая Московском международном онкологическом форуме. Крупнейшая конференция с участием ведущих экспертов-онкологов проходит в ЦВЗ «Манеж».

- Мы переосмысляем и перестраиваем все без исключения процессы, связанные с оказанием медицинской помощи, - рассказала Анастасия Ракова. - Это и организационные изменения, это изменения функционала, взаимодействия, новое оснащение. Первый шаг - особое внимание мы уделяем диагностике и скринингу москвичей. Мы системно работаем над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюдения. В первую очередь такие системы заработают на больных, которые имеют предонкологические заболевания. Следующее направление - это верификация диагноза. Самый важный этап с точки зрения скорости, потому что от этого зависят все последующие этапы лечения пациента.

По словам вице-мэра столицы, вскоре будет запущена единая сквозная система передачи информации о пациенте, благодаря которой все данные будут автоматически подгружаться в электронную медкарту.

- Пациенту не нужно будет никуда ходить с бумагами, а врачу это даст возможность в проактивном порядке вызывать пациента на прием для ранней диагностики, - сообщила Ракова. - Кроме того, без онкоконсилиума выработать наиболее эффективную тактику лечения невозможно. Мы работаем по всем этим направлениям.

Заместитель мэра по социальным вопросам напомнила, что Москва является российским лидером во внедрению и применению современных технологий при лечении онкологии. Столичные специалисты готовы делиться своим опытом с другими регионами.

Московский онкологический форум продится два дня - 20 и 21 мая. В международной конференции принимают участие известные врачи, представители Всемирной организации здравоохранения, эксперты из России, США, Европы и Азии. На дискуссиях и круглых столах по 17 направлениям онкологии специалисты обсуждают актуальные методы лечения рака, обмениваются опытом в области ранней диагностики заболевания и применении инновационных технологий. На выставке в "Манеже" представлены стенды шести ведущих онкологических центров. Это Городская клиническая онкологическая больница №1, ГКБ №40, ГКБ им. С.П.Боткина, ГКБ им. Д.Д.Плетнева, Московская городская онкологическая больница №62 и Московский клинический научный центр им. А.С.Логинова.