Ректор РХТУ Александр Мажуга назвал три условия для сближения науки и бизнеса

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. Фото: Даниил ГОЛОВКИН.

Российский бизнес сегодня неохотно использует разработки, которые предлагают вузы, считает ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. По его мнению, чтобы переломить эту ситуацию, высшим учебным заведениям необходимо научиться доводить исследовательские продукты до максимальной готовности и синхронизировать свои научные изыскания с потребностям заказчика.

- Во-первых, стоит признать неготовность технологий, которые могут предложить ученые: чаще всего это начальные стадии, тогда как бизнес хочет получить то, что уже завтра можно поставить в производство, - отметил Мажуга. - Во-вторых, ученые должны переключаться на направления, которые интересны бизнесу, а не закрываться на своих привычных темах.

Еще один способ привлечь внимание бизнеса к исследованиям вузов - максимальная популяризация науки. Она необходима для того, чтобы бизнес мог определить интересное для себя направление исследований и выйти на научный институт.

- Научные достижения должны обсуждаться не только специалистами, но и стать частью нашей общей новостной повестки, - отметил глава РХТУ.

Чтобы предлагать отечественным компаниям максимально готовый продукт, университетам и научным организациям необходимо учиться «докручивать» разработки. Это возможно только при продуманной системе государственной поддержки.

- Ликвидировать рассинхронизацию повесток помогут стратегические сессии, регулярные контакты и приглашение бизнеса в университеты и научные организации, что позволит понимать интересы и возможности друг друга, - подчеркнул Александр Мажуга.

Ранее ректор РХТУ рассказал о Программе поддержки университетов «Приоритет-2030», которая, по его мнению, позволит вывести отечественную науку на совершенно новый уровень. Как подчеркнул ученый, программа станет самым масштабным в истории современной России проектом господдержки университетов. Участие в ней примут не менее ста вузов. Планируется, что программа «Приоритет-2030» будет запущена уже до конца мая того года. Каждый из университетов-участников получит грант от 100 миллионов рублей. Эти средства высшие учебные заведения смогут использовать для перспективных исследований и научных разработок. По словам Александра Мажуги, проект позволит высшей школе войти в тесный контакт с реальным сектором экономики. Это благотворно скажется на финансировании исследовательских программ и позволит студентам плотнее общаться с будущими работодателями.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас Александр Мажуга занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью наномолекул и лечения онкологических заболеваний с помощью магнитных наночастиц.