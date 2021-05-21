Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19

Сергей Собянил призвал всех жителей столицы как можно скорее пройти вакцинацию от COVID-19. Мэр Москвы подчеркнул: сделать прививку от коронавируса – долг каждого ответственного человека, который заботится не только о себе, но и о здоровье окружающих.

- На прошлой неделе встречался с активистами северо-востока Москвы. Говорили о перспективах развития города в целом и конкретных районов СВАО. И, разумеется, затрагивали волнующую всех тему окончательной победы над пандемией. Рассказал, как идет вакцинация. Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этим словами, - отметил мэр столицы.

В блоге на своем персональном сайте мэра Москвы Собянин опубликовал видеоролик, в котором рассказал о росте заболеваемости COVID-19 и темпах вакцинации.

- Мы, к сожалению, продолжаем болеть ковидом, и у нас почти 9 тысяч людей находятся в стационарах на лечении. Это тяжелые больные. Обидно, что мы уже полгода не имеем ограничения по прививкам, - подчеркнул Собянин. – Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Люди болеют продолжают умирать. Но при этом многие не хотят прививаться.

Сергей Собянин рассказал, что в отличие от Европы, где прививка обходится пациентам в 1,5-2 тысячи евро, в московских поликлиниках ее делают бесплатно. Пункты вакцинации открываются не только в медицинских учреждениях, но и в общественных местах.

- В парках уже прививаем, в торговых центрах, - рассказал мэр Москвы.