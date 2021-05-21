Многократная чемпионка СССР по плаванию Светлана Кузьмина поддержала идею «100 бассейнов» Евгения Нифантьева

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предлагает за 5 лет построить в Москве 100 бассейнов, доступных и детям, и пенсионерам. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Многократная чемпионка СССР, победительница IX летней Спартакиады народов СССР Светлана Кузьмина поддержала идею «100 бассейнов» Евгения Нифантьева. Член Общественной палаты России предлагает за пять лет построить в Москве сотню бассейнов, доступных любой категории населения – и детям, и пенсионерам. «Бассейнов много не бывает», - считает спортсменка, тем более что плавание – лучший вид физической нагрузки.

По мнению Светланы Кузьминой, спортивный объект в каждом микрорайоне обеспечит его шаговую доступность и поможет жителям следить за своим здоровьем. Однако одной только постройкой бассейнов дело не ограничивается: важно, в чьем ведении он будет, кто станет отвечать за его содержание. Лучший вариант, если это будут муниципальные объекты: в этом случае бассейны станут более доступными для любой категории населения, в них смогут заниматься и пенсионеры, и многодетные семьи.

Но самое главное – это инструкторы и тренеры, которые будут учить плавать детей и следить за занятиями взрослых.

- Только подготовленный специалист может поправить вас, научить правильной технике плавания, рассчитать необходимый объем нагрузок. Это важно, так как люди приходят самые разные – от мала до велика, и каждый должен находиться под контролем, - говорит спортсменка.

Важно, чтобы опытные специалисты наблюдали за занятиями пожилых людей или лиц с ограниченными возможностями. Только настоящие профессионалы знают, как распределяются нагрузки в воде, сколько и как нужно заниматься тем, кому противопоказаны полноценные тренировки.

- Во всем нужна системность, - предупреждает Светлана Кузьмина. - Есть постоянные посетители, которые приходят каждое утро, тренируются 30 минут, получают свой заряд энергии и бодрые едут на работу. Но они подготовлены, делают все правильно. А основная масса – нет. Нередки случаи, когда человек с грыжей, следуя рекомендации врача, приходит в бассейн, плавает 20 минут и наносит себе вред больший, чем если бы не выполнил предписание доктора.

Зато при правильном распределении нагрузок плавание дает потрясающий оздоровительный эффект. В воде у человека задействуются все группы мышц, идет полезная нагрузка на сердечно–сосудистую систему. Тренировки в бассейне показаны при многих хронических заболеваниях, но только под присмотром опытных специалистов.

Чемпионка также отметила, что в последние годы идет отток ребятишек из бассейнов при фитнес-центрах. Родители стараются отдать детей в спортшколы, где есть опытные тренеры и годами проверенная система обучения, включая спортивные соревнования и выполнение разрядов. Именно поэтому спрос на бассейны с каждым годом увеличивается. Программа «100 новых бассейнов» позволит полностью удовлетворить его и сделать занятия плаванием демократичными и доступными для всех.