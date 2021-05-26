Новый сезон экспозиции «Сад лекарственных растений» стартовал в парке «Царицыно»

В музее-заповеднике «Царицыно» вновь заработала экспозиция «Сад лекарственных растений». Впервые зеленая выставка была открыта в парке в 2018 году. С тех пор она вызывает неизменный интерес у его посетителей. Почетным гостем открытия нового сезона стал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Владелец сети социальных аптек «Столички» помог обновить состав растений и поучаствовал в посадке лаванды и земляники.

Выставка представляет более 60 видов лекарственных трав и кустарников со всего мира. Многие из них обладают уникальными целебными свойствами. Лофант тибетский, например, славится своими природными иммуностимулирущими свойствами. А монарду двойчатую в качестве природного антисептика использовали индейцы Северной Америки. В наши дни стоматологи включили ее в состав ополаскивателей для рта.

Рассказывая о свойствах растений, Евгений Нифантьев напомнил, что в дворянских усадьбах было заведено правило специально выращивать лекарственные растения для домашних надобностей. Для них выделялись целые огороды, так что у жителей XVII-XVIII веков под рукой были своего рода аптеки на грядке.

- В современных реалиях мы не можем позволить себе содержать плантации с ценными травами. Мы давно посещаем настоящие аптеки. Но и сейчас необходимые лекарства, к сожалению, доступны далеко не всем, - отметил Евгений Нифантьев. - Считаю крайне важным обеспечить бесплатными лекарствами пенсионеров. Давайте помнить, что старшее поколение – это люди, рожденные и прожившие жизнь в другой стране. Они, как правило, не имеют накоплений, а их ежемесячные траты на лекарства составляют порядка 10% их пенсий.

В поддержку инициативы Евгения Нифантьева уже высказались более семи тысяч москвичей — жителей Южного округа, поставивших свои подписи под петицией.