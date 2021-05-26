Телеведущий Тимофей Баженов предложил создать министерство по вопросам предпринимательства

Тимофей Баженов предложил создать в России министерство по вопросам предпринимательства, которое поможет предприятиям активно развиваться. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Во время пандемии COVID-19 государству необходимо усилить поддержку малого и среднего бизнеса, считает лидер общественного движения Тимофей Баженов. Известный журналист и телеведущий предложил создать в России министерство по вопросам предпринимательства, которое поможет предприятиям активно развиваться.

Баженов подчеркнул, что во многих зарубежных странах малый и средний бизнес является главной опорой экономики, тогда как в России его доля по-прежнему невелика.

- По данным за 10 января 2021 года в России 15,5 миллионов человек занимаются предпринимательской деятельностью. Вклад в ВВП малого и среднего бизнеса в европейских государствах составляет 50-60%. Например, в Германии – 53%, а в Нидерландах – 63%. В России это число составляет всего лишь 21,9%, – привел пример телеведущий.

Баженов напомнил, что в 2019 году по инициативе президента Владимира Путина в России стартовал нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект предусматривает, что к 2024 году вклад малых и средних предприятий в ВВП России должен составлять не меньше 32,5%. Однако поддержка предпринимателям должна оказываться уже сейчас. И этим могло бы заняться министерство по делам предпринимателей, уверен журналист.

- Пандемия коронавируса нанесла колоссальный удар по мировой экономике. Несмотря на введенный пакет мер поддержки, который включает в себя снижение налоговой нагрузки, примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию. А каждый разрушенный бизнес – это потеря рабочих мест, - отметил Баженов.

Телеведущий привел пример: в апреле этого года безработица в нашей стране достигла 5,2 процентов — а это без малого 4 миллиона человек. В Москве ситуация несколько лучше: показатель безработицы на конец апреля составляет 0,71 процента.

Еще одним доводом в пользу создания министерства по делам предпринимателей Баженов считает снижение бюрократических проволочек. Появление профильного ведомства существенно облегчит предпринимателям жизнь при организации собственного дела и позволит вовлечь в предпринимательство как можно больше людей.