Герой России Роман Романенко: «Жителям юго-запада Москвы необходима новая станция метро»

Депутат Госдумы Роман Романенко предложил построить новую станцию метро в Южном Бутово. Фото: сайт Госдумы РФ.

Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко собирается обратиться к столичным властям с просьбой построить в Южном Бутово новую станцию метро. Об этом парламентария попросили жители района. Волонтеры депутата уже начали сбор подписей в поддержку этой инициативы. Когда добровольцы наберут необходимое число подписей, Романенко передаст обращение мэру Москвы Сергею Собянину.

- Мои волонтёры сейчас ведут сбор подписей горожан за строительство станции. На сегодня нас поддержало уже около двух тысяч человек, - рассказал Роман Романенко. - По окончанию сбора мы направим официальное обращение мэру Москвы с просьбой рассмотреть возможность включения этой территории в план развития метрополитена.

Транспортная проблема в Южном Бутово существует уже давно. Когда в районе только стартовала активная жилая застройка, появился план по строительству там новой станции метро по «серой» ветке столичной подземки. Однако затем из-за нехватки средств от проекта отказались. Теперь жители Южного Бутово тратят несколько часов на дорогу до центра столицы.

- Ко мне обратились жители микрорайона «Захарьинские дворики» с просьбой решить транспортную проблему в районе. Она действительно очень серьёзная: более 40 тысяч горожан лишены возможности оперативного и комфортного передвижения по Москве, - отметил Роман-Романенко. - Дорога до ближайших станций метро и МЦД на автобусе занимает час времени. Те, кто пользуются личным автотранспортом, вынуждены подолгу стоять в пробках на Варшавском шоссе, поскольку это единственная транспортная артерия, ведущая в центр столицы. Очевидно, что здесь необходимо строительство новой станции метро.

С каждым днем транспортная ситуация в Южном Бутово становится все более проблемной. В районе продолжается активная застройка, идёт развитие присоединенных территорий Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы к микрорайону Щербинка, а также реализация программы реновации. Эксперты уже предрекают: когда строительство новых жилых комплексов вдоль Варшавского шоссе и в районе аэропорта Остафьево завершится, число жителей района увеличится как минимум на 60 тысяч человек.

Строительство новой станции метрополитена существенно облегчило бы ситуацию. Оставить свои подписи под петицией в поддержку этой инициативы жители Южного Бутово могут в точках работы волонтёров на улицах Брусилова и маршала Савицкого.

Ранее Роман Романенко поддержал инициативу активистов столичного района Чертаново Центральное, предложивших открыть на юге Москвы окружной реабилитационный центр. Летчик-космонавт организовал сбор подписей и провел переговоры с представителями районной управы, а также посетил земельный участок, который городские власти могут выделить под строительство реабилитационного центра.

Напомним, недавно Романенко заявил о своем намерении баллотироваться в Госдуму VIII созыва. В Госдуме космонавт собирается представлять Юго-Запад столицы. В состав округа входят Ясенево, Южное и Северное Бутово, Южное и Центральное Чертаново.