Налетчики с топором разгромили платежный терминал в Химках и похитили 600 тысяч рублей

Полиция задержала вора Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковных Химках два налетчика похитили около 600 тысяч рублей из информационно-платежного терминала. Грабители взломали окно в одной из аптек и набросились на терминал с предметом, похожим на топор.

«По предварительным данным, в городском округе Химки злоумышленники в ночное время повредили окно, незаконно проникли в помещение аптеки, взломали терминал и похитили около 600 тысяч рублей», – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову РИАМО.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиции удалось оперативно опознать и задержать одного из преступников, передает телеканал «360».

«В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты. Также изъяты денежные средства», - цитирует данные пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанного мужчину поместили под стражу. Его сообщника разыскивают.