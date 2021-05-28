Москвичи более 5 тысяч раз получили онлайн-консультации по имуществу и жилью

Во время беседы пользователи могут показать специалисту документы, относящиеся к интересующему вопросу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис онлайн-консультаций на портале mos.ru становится все популярнее у москвичей. Пользователи уже более 5 тысяч раз получили с его помощью ответы на свои имущественно-земельные и жилищные вопросы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Возможность получить онлайн-консультацию по имущественно-земельным и жилищным вопросам появилась у пользователей портала mos.ru в октябре прошлого года, - сказал заммэра. - Если в 2020 году за консультацией к специалистам обратились чуть более 1,6 тысячи раз, то в этом году – уже более 3,4 тысячи. Сейчас задать вопрос по 30 темам можно через любое удобное устройство. Средняя оценка, которую ставят пользователи по итогам полученной консультации, – 4,8 балла по пятибалльной шкале».

Консультации с помощью видеозвонка проводят профильные специалисты Департамента городского имущества. Во время беседы пользователи могут показать специалисту документы, относящиеся к интересующему вопросу. Для этого нужно заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а на консультации загрузить их в видеосервис. В среднем каждый день проводится 44 онлайн-приема. Один звонок занимает 20 - 30 минут.

«Если раньше с профильными специалистами можно было обсудить 16 жилищных и 12 имущественно-земельных тем, то в апреле этого года к списку добавились еще две, которые относятся к имущественным, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Самый популярный с начала 2021 года вопрос в виртуальной приемной – «Получение справочной информации по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий» – за ним обратилось 433 москвича. А «Получение справочной информации по жилищным вопросам. Другое» на втором месте по числу обращений с 387 запросами».

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Как получить консультацию

Онлайн-услугой может воспользоваться обладатель стандартной или полной учетной записи на mos.ru. Чтобы записаться на онлайн-консультацию, нужно на портале:

- в каталоге услуг выбрать услугу «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ»;

- далее в разделе «Департамент городского имущества города Москвы» выбрать из выпадающего списка онлайн-консультаций интересующую тему;

- отметить в календаре желаемое время и дату проведения конференции со специалистом;

- затем заявитель получает подтверждение записи в личном кабинете;

- в день записи на указанную пользователем электронную почту придет ссылка на онлайн-консультацию.