Тележурналист Баженов: в России под угрозой вымирания тринадцать видов животных

«Существуют стандартные меры по спасению редких животных: борьба с браконьерством, расширение ареалов обитания и минимизация здесь хозяйственной деятельности человека. Помимо этого, требуется создание массовой инфраструктуры для миграции диких животных, в том числе, специальные путепроводы. Также требуется открывать больше питомников и центров разведения животных в вольерах, выделять дополнительные средства на селекцию и восстановление вымирающих видов в неволе», – убежден Тимофей Баженов.

Он пояснил, что в нашей стране под угрозой вымирания снежные барсы, алтайские горные бараны, дзерены, белые медведи, амурские тигры, лошади Пржевальского среднеазиатские и дальневосточные леопарды, стерхи, сайгаки, зубры, серые и гренландские киты.

Тимофей Баженов является автором ряда программ и документальных фильмов о живой природе. Многие из них направлены на формирования в нашем обществе ответственного отношения к окружающей среде и сбережению дикого животного мира.

«В природе нет лишних элементов – каждый биологический вид обеспечивает стабильность всей экологической системы. И если убрать из этой структуры один элемент, это может в недалёком будущем обернуться катастрофой планетарного масштаба», – сказал Баженов.