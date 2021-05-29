Около 17 тысяч подписей собрано за инициативу Анатолия Вассермана по отмене пенсионной реформы

Оставить свою подпись в поддержку инициативы Вассермана можно в стационарных пунктах: они расположены первом этаже ТЦ «Измайловский» и рядом с МФЦ в ТРЦ «Щелковский». Фото: Алена КУРЕНОВА.

Более 17 тысяч подписей собрала инициатива Анатолия Вассермана об отмене пенсионной реформы. 15 тысяч из них были собраны на подписных листах волонтерами Дискуссионного клуба «Все по уму!». Еще две тысячи человек поддержали знаменитого эрудита на его персональном сайте wasserman.su, сообщил Анатолий Вассерман в субботу, 29 мая на встрече с волонтерами клуба. Вассерман выступает за возвращение к прежнему возрасту выхода на пенсию: в 55 лет для женщин и в 60 – для мужчин.

- Всего волонтеры клуба «Все по уму» собрали более 15 тысяч подписей в подписных листах в поддержку моей инициативы по возвращению прежнего пенсионного возраста. Из-за эпидемиологической ситуации в городе сбор подписей продлен до 10 июня. Это позволит волонтерам опросить всех желающих, - рассказал политический консультант.

Вассерман считает, что пенсионная реформа в нашей стране была проведена ошибочно и поспешно, поэтому он предлагает пересмотреть или отменить ее. По его мнению, нынешняя система выплаты пенсии россиянам является плохо продуманной. Вассерман приводит в пример страны, которые пошли тем же путем и повысили пенсионный возраст, а затем вынуждены были отменять свои решения.

- Дело в самой нынешней концепции пенсионного обеспечения. Сейчас Пенсионный фонд строится с опорой на фонд заработной платы. На мой взгляд, это в принципе неверно, потому что пенсии, даже когда они заработаны нормально, фактически оплачиваются из текущих работ, - отметил аналитик.

Вассерман подчеркивает, что пенсионные выплаты гражданам не должны быть уравнительными.

- Пенсия не должна быть уравнительной. При начислении выплат необходимо учитывать размер трудового стажа, высшее образование, квалификацию и научную степень, а также вредные условия труда, - подчеркнул политический эксперт.

Известный эрудит ратует за упразднение Пенсионного фонда. Вассерман считает, что если источником его финансирования будет только заработная плата, то денег в нем всегда будет не хватать.

- Пенсионный фонд как отдельная структура должен быть упразднен, а выплата пенсий - официально переведена в разряд функций государственного бюджета, - заявил политконсультант. - Если эти условия будут соблюдены, то в перспективе, я думаю, нас все-таки ждет возвращение к разумной политике в этой сфере.

Волонтеры Дискуссионного клуба «Все по уму!» собирают подписи в защиту инициативы Вассермана в парках и скверах, возле торговых центров и около станций метро в разных районах Москвы. Активисты опрашивают горожан об их отношении к изменению пенсионного возраста и предлагают оставить свои подписи на специальных листах. Кроме того, поддержать инициативу Вассермана можно в стационарных пунктах: они расположены первом этаже ТЦ «Измайловский» и рядом с МФЦ в ТРЦ «Щелковский». Подписаться за отмену пенсионной реформы можно и на сайте wasserman.su. Сбор подписей продлен до 10 июня, затем Анатолий Вассерман направит их в адрес Правительства РФ.