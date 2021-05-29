Светлана Разворотнева: Бесплатные кружки и секции для детей и молодежи - надежная инвестиция в будущее страны

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева пришла на фестиваль «Здесь исполняются мечты», посвященный Дню защиты детей. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Член Общественной палаты РФ и руководителя АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева провела опрос среди жителей города, чтобы выяснить, каких форм внеклассной активности не хватает столичным школьникам. Первые места в списке ответов заняли бесплатные бассейны, кружки музыкального творчества, курсы иностранных языков и программирования. Об этом Светлана Разворотнева рассказала на фестивале, посвященном Дню защиты детей «Здесь исполняются мечты».

В опросе, проводившемся на улицах Москвы, приняли участие несколько тысяч человек. Исследование проводилось для того, чтобы выяснить первоочередные потребности города в бесплатных бассейнах и спортивных секциях. Обработка анкет продолжается, так что этот анализ пока является предварительным.

- Наличие бесплатных бассейнов, современных спортивно-досуговых центров в каждом районе Москвы в корне изменит жизнь очень многих людей, - отметила Светлана Разворотнева. - Подобный подход к детскому и молодежному досугу, возможности, которые он предоставит подрастающему поколению – наша надежная инвестиция в будущее страны. Проведенные исследования показали, что москвичи заинтересованы в решении этого вопроса, а фестиваль, который мы проводим – еще один способ привлечь к нему внимание широкой общественности.

Фестиваль «Здесь исполняются мечты» прошел в Сквере Ветеранов в районе Нагатино-Садовники. Его жители собрались на праздничной площадке, где были представлены разные виды активностей. Дети и взрослые участвовали в мастер-классах, танцевальном флешмобе, гостей праздника развлекали музыкальные коллективы и аниматоры.

Участники фестиваля высказались в поддержку Светланы Разворотневой. Москвичка Анна Сорокина отметила, что далеко не у всех родителей есть возможность отдать детей в платные кружки и секции. Для многих занятия музыкой или спортом – это существенные расходы. В особой зоне риска - дети из неблагополучных семей: занятия спортом или творчеством могли бы отвлечь их от негативной среды, если бы они были бесплатными. Анна Сорокина рассказала, что скоро в их районе откроется новый культурно-досуговый центр. Здание для него уже найдено и готовится к реконструкции. По словам жительницы района Нагатино-Садовники, было бы здорово, если бы занятия в центре были бесплатными.

- Надеюсь, городские власти обратят внимание на то, что предлагают активисты, это действительно нужно нам всем, - подчеркнула Анна Сорокина.

Светлана Разворотнева уверена: государство должно сделать дополнительное образование для детей бесплатным. Для этого властям необходимо компенсировать средства, которые родители тратят на оплату занятий в кружках и секциях. Разворотнева уверена, что Москва может позволить себе ввести компенсации за внешкольные занятия и оплачивать эту льготу из столичного бюджета. В этом случае, считает правозащитница, Москва превратится в лучшую в России стартовую площадку для реализации потенциала школьников.