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Общество30 мая 2021 13:26

Основатель сети «Теремок» считает справедливым ввести «налог на богатых» для поддержки пенсионеров

Предприниматель Михаил Гончаров поддержал предложение члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева
Ксения БОГДАНОВА
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Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил повысить НДФЛ для людей с доходом свыше 5 миллионов рублей с 15% до 18%. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил повысить НДФЛ для людей с доходом свыше 5 миллионов рублей с 15% до 18%. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Основатель и владелец сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров считает справедливым введение «налога для богатых» в пользу пенсионеров. Предприниматель поддержал позицию члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева, предложившего на днях повысить НДФЛ для людей с доходом свыше 5 миллионов рублей с 15% до 18% и направить эти деньги на покупку бесплатных лекарственных препаратов для пенсионеров.

- Считаю правильным распределить ответственность за помощь пенсионерам между людьми, которые не сталкиваются с невозможностью купить одежду, лекарства и еду, - комментирует Михаил Гончаров. - Я вижу, что эта инициатива может дать положительный эффект. Возможно, что сначала кому-то будет тяжело смириться с тем, что нужно будет платить больше налогов, но я уверен, что понимание, на какое важное и доброе дело идут эти деньги, нивелирует весь негатив.

Основатель сети «Теремок» не видит особых проблем со сбором налога, которые предрекают многие скептики. Критики этой инициативы уверены, что после повышения с 15% до 18% состоятельные люди начнут уходить от уплаты налогов и придумывать схемы, позволяющие уклониться от его начисления.

- Это не настолько масштабное повышение, чтобы подобные доходы начали укрываться, - уверен Михаил Гончаров. - Если бы речь, например, шла об удвоении ставки, то тогда это могло бы стать сложной ситуацией.

Предприниматель приводит в пример страны Европы, где уже вводили «налог на богатых».

- Так, например, во Франции несколько лет назад налог для людей с очень высоким доходом составлял более 50%. Поэтому в том случае могла сложиться ситуация с оттоком и сворачиванием выплат, путем поиска других налоговых схем. Предложенный в инициативе процент повышения налогов не такой высокий, поэтому нет смысла эти средства укрывать, – считает предприниматель.

Предложивший ввести «налог на богатых» Евгений Нифантьев отмечает, что при повышении НДФЛ на 3% государство сможет дополнительно получать до 100 миллиардов рублей в год. Эти средства член Общественной палаты РФ предлагает направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами.

Ранее Евгений Нифантьев заявил, что откажется от зарплаты депутата в случае, если ему удастся пройти в Госдуму на предстоящих выборах. Основатель сети социальных аптек «Столички» объяснил, что в нынешней непростой экономической ситуации в стране считает разрыв между ежемесячным доходом простых людей и депутатов в 10, а то и в 12 раз несправедливым. Поэтому Нифантьев пообещал отдать свою депутатскую зарплату в пользу города. Москвичи будут сами решать, на какие добрые дела и проекты потратить эти деньги.

- По моим подсчетам, за 5 лет работы в Госдуме получится сэкономить более 20 миллионов рублей. Сумма вполне приличная, − написал Евгений Нифантьев в своем Telegram-канале. По его словам, на эти средства в Москве можно установить около 20 хоккейных коробок или около 500 уличных тренажёров.