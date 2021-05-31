Народный артист, общественный деятель Дмитрий Певцов записал клип на песню композитора Марка Минкова на стихи Вероники Тушновой «А знаешь, все еще будет!» с творческими коллективами Северо-Востока Москвы.

По словам Дмитрия Певцова, идею снять такой клип ему подала Елена Пантелеева, руководитель семейного коллектива «Раздолье» из Алтуфьевского района.

- Порой вот так, за чаем и плюшками, рождается прекрасная идея, - пошутил он. – У нас в Москве так много творческих людей, мы с коллективом «Певцовъ-оркестр» решили поддержать ребят. Получился, на мой взгляд, настоящий гимн оптимизма и веры в лучшее! И удачно успели ко Дню защиты детей. Сегодня важно быть вместе, смотреть друг другу в глаза, а не в экран смартфона.

Работа над клипом шла более двух месяцев в звукозаписывающих студиях столицы. Участниками проекта стали семейный творческий коллектив «Раздолье», музыкально-эстетический центр «Аллегро», вокальный коллектив «Форте», хор ветеранов «Сувенир», концертная студия GALA STAR, вокальная студия «Голоса» ГБУ ЦДиС «Юность» и студия мюзикла «Nordland».

Клип https://www.youtube.com/watch?v=nYEsIBx5Nco оценили мастера.

Композитор и вокалист, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, автор мюзиклов Ким Брейтбург отметил, что такие проекты в условиях пандемии помогают почувствовать оптимизм.

- Все еще будет! – сказал Брейтбург. – И ребята, и Дмитрий Певцов большие молодцы, что смогли найти время и силы для такого проекта. Дети, это видно, искренне чувствуют музыку, очень стараются. А песня сама по себе прекрасна!

Музыкант, композитор, продюсер проектов «МУЗЫКАВМЕСТЕ» и «10 песен атомных городов» Тимур Ведерников оценил социальную значимость проекта.

- Очень рад, что движение песен вместе продолжается, - отметил он. - Это объединение людей с помощью музыки, с помощью искусства, которое создает связи между людьми. А чем ближе мы будем, чем лучше будем друг друга чувствовать, тем лучше будет мир вокруг нас. Я уверен, что когда-нибудь Дмитрий Певцов и у нас в проекте примет участие.

Продюсер, директор благотворительного фонда «Жизнь с ДЦП» и главред журнала «Жизнь с ДЦП» Мила Соловьева считает важными такие креативные проекты.

- Сейчас как никогда нужна поддержка всем детям. Пандемия так или иначе затронула каждого, и сейчас особенно нужен позитив, - отметила Соловьева. - Дмитрий Певцов со своим оркестром придумал и реализовал, на мой взгляд, отличную историю. Уверена, видео будет пользоваться популярностью.

Кандидат педагогических наук, руководитель театра-студии MINIMA школы № 1241 «На Красной Пресне» Лора Макмак считает: «Песня звучит! Ощущение, что все исполнители - друзья друг другу! И слушателя тоже в свою добрую, теплую, поющую компанию принимают! Ловишь себя на том, что подпеваешь! По-моему, это самое главное: сотворить целое - ансамблевое! - из таких разных исполнительских стилей! И финальная точка – «сворачивающий» жест рукой - очень хорош! Ложится на душу, прекрасная работа!»

Руководитель семейного творческого коллектива «Раздолье» Елена Пантелеева считает, что проект удался.

- Нам очень понравилось, мы любим экспериментировать, - рассказала Пантелеева – сумели попробовать себя в профессиональной студии. Было непросто собрать всех вместе в определенное время – в нашем коллективе и дети, и взрослые. Но собрались во всех смыслах – и общий позитивный проект состоялся!