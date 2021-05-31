В Москве парикмахер сжег голову подростку, решившему стать блондином Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве горе-парикмахер сжег кожу головы подростку, который решил перекраситься в блондина.

16-летний парень решил поменять стиль, чтобы походить на героя аниме-мультфильма. Ни маме, ни брату-близнецу о своем намерении юный москвич не сообщил. Он отправился в ближайшую парикмахерскую в торговом центре на проспекте Вернадского в Москве.

Объяснив парикмахеру задачу, парень уселся в кресло и доверился профессионалу. Но мастер видимо ошибся с расчетами во время приготовления красящего состава. В итоге природные темно-русы волосы стали напоминать паклю. За свои услуги парикмахер попросил 7,5 тысяч рублей.

Как стало известно сайту mk.ru, вечером новый имидж сына оценила мать. Она была в шоке не только от результата, но и от ценника. На сайте парикмахерской не нашлось таких цен.

Ко этой неприятной детали добавилась еще одна – подросток стал жаловаться на головные боли. Пришлось вызвать врачей. Медики диагностировали «химический ожог головы и шеи второй степени». Видимо, горе-мастер неправильно разбавил 12-процентный окислитель и продержал волосы в жидкости дольше, чем требуется.

В парикмахерской женщине нагрубили и отказались что-либо объяснять. После этого женщина решила обратиться в полицию. Теперь в ситуации разбираются стражи порядка.