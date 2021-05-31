Координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов: в России должна появиться система оповещения о пропавших детях

Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов предлагает создать в России систему оповещения о пропавших детях. Фото: пресс-служба "Лиза Алерт".

В России должна появиться система оповещения о пропавших детях, считает координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов. Информацию с приметами исчезнувших детей необходимо располагать в общественных местах, в том числе на медиофасадах, дисплеях в общественном транспорте и на других экранах в населенных пунктах.

- Во многих странах мира существует система оперативного оповещения населения в том случае, когда пропадает ребенок. В Америке это известная система Amber Alert, - рассказал координатор. - Принцип у нее такой: после поступления сообщения о пропаже ребенка информация экстренно передается в СМИ, на радио и телевидение, размещается на электронных рекламных щитах в пределах городов и вдоль дорог. Благодаря оперативному распространению информации большинство детей находят в первые часы с момента пропажи.

Олег Леонов обратился к властям с инициативой по созданию подобной системы оповещения о пропавших детях и у нас в России. Сейчас ролики с ориентировками на исчезнувших ребят транслируются на медиафасаде Останкинской башни в Москве. Трансляция приурочена к Дню пропавших детей, который во всем мире отмечается 25 мая, и продолжится до 1 июня. Останкинская телебашня принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню пропавших детей, с 2019 года. Сейчас это самый большой объект в мире, демонстрирующий ролики с приметами разыскиваемых несовершеннолетних.

В поисках пропавших людей важнее всего не упустить время. Необходимо как можно быстрее распространять ориентировки на разыскиваемых по всем доступным каналам связи. Сейчас поисковики практикуют рассылку SMS-сообщений операторов «Мегафон» и «Билайн» с приметами пропавших людей абонентам, которые находятся недалеко от пропавших. Олег Леонов также считает важным поддержку всех средств массовой информации — от соцсетей и Telegram-каналов до телевидения.

В прошлом году в «ЛизаАлерт» поступило более 6500 заявок со всей России на поиск детей до 18 лет. Из них 5730 ребят удалось найти целыми и невредимыми. Всего же за десятилетнюю историю отряда ему поступило более 23 тысяч заявок о пропавших детях.

В Международный день пропавших детей Олег Леонов представил граффити авторства известного уличного художника Покраса Лампаса. Мурал запечатлел имена детей, которые так и не были найдены. Накануне 25 мая художник написал их на фасаде дома, расположенного на улице Якиманка в Москве. В этот же день открылась выставка «7», посвященная проблеме поисков исчезнувших ребятишек. Проект в парке «Музеон», подготовленный добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», рассказывает истории пропавших детей от первого лица. Главная цель выставки — привлечь внимание общества к масштабности детских пропаж.

- Пользуясь случаем, хочу напомнить, что больше всего детей пропадает и гибнет на воде, - рассказал Олег Леонов. - И еще просьба к родителям: не отбирайте у детей в воспитательных целях телефон – при необходимости по координатам телефона их легче будет найти.