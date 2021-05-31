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Политика31 мая 2021 15:12

Тележурналист Баженов победил на предварительном голосовании «ЕР» по Бабушкинскому одномандатному округу

Известный телеведущий и лидер общественного Движения Тимофей Баженов одержал победу по 196 избирательному округу (СВАО) – за него проголосовало 31 369 участников
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Автор фото: Максим МАНЮРОВ

Автор фото: Максим МАНЮРОВ

Среди тринадцати кандидатов, заявившихся по этому округу у Баженова наилучший результат.

Следующий за Баженовым, депутат Бабушкинского муниципального округа Валерий Дёмин, набрал голосов меньше почти в три раза – 11 586.

Эксперты, комментирующие результаты голосования в телеграм-каналах подчёркивают, что победа одержана Баженовым благодаря тому, что он родился и вырос в СВАО, не имеет отрицательного бэкграунда в политике, поддерживается Движением, лидером которого он является и ведёт активную работу защищая интересы местных жителей.

Ведущий популярных телепрограмм Тимофей Баженов – представитель новых лиц в политике, на которых есть огромный запрос в обществе.