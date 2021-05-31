Названы победители праймериз «Единой России» в Москве

Московское отделение «Единой России» подвело итоги праймериз партии в столице.

Московское отделение «Единой России» подвело итоги праймериз партии в столице. Результаты голосования были оглашены 31 мая во время XXV конференции Московского городского регионального отделения «Единой России».

- Рад отметить, что предварительное голосование вызвало огромный интерес среди кандидатов, - прокомментировал итоги праймериз экс-секретарь Московского городского реготделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский. - О своем желании заявило 549 человек. В реальности заявок было гораздо больше - почти 600, так как часть кандидатов подавали несколько заявлений. Оргкомитет зарегистрировал 425 человек.

Метельский сообщил, что 31 мая на заседании регионального организационного комитета были подведены итоги предварительного голосования «Единой России». За кандидатов, выдвинутых по списку одномандатных округов с последующим выдвижением в Госдуму, отдали свои голоса более 473 тысяч избирателей. По его словам, явка составила более 6 процентов. «Я считаю, что это достойное продолжение внутрипартийного голосования», - отметил единоросс.

Андрей Метельский также сообщил итоги голосования по партийному списку. По его словам, в тройку лидеров по Москве вошли главный врач ГКБ №52 столицы Марьяна Лысенко, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой и депутат Госдумы Владимир Ресин.

- Коллеги, можно долго и много говорить о внутрипартийном голосовании, но я думаю, что всех кандидатов, победивших на внутрипартийном голосовании, утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. Именно они будут представлять на сентябрьских выборах «Единую Россию», - подчеркнул Метельский.

Ранее в ходе конференции секретарем Московского городского регионального отделения партии был избран вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

"В ходе конференции МГРО "Единой России" меня избрали на пост секретаря отделения партии. Меня спрашивают о том, какие шаги мы намерены предпринять в первую очередь. Во-первых, выиграть выборы, заручившись поддержкой наших избирателей, доверием людей", - написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что партия собирается привлекать молодых, ярких и талантливых людей, которым не безразлична судьба России.

Петр Толстой - государственный и политический деятель, журналист, продюсер и телеведущий. С 2016 года занимает пост заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Автор и ведущий многих популярных телепрограмм, в том числе "Время покажет" и "Политика". Петр Толстой выступил соавтором 54 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Предварительное голосование «Единой России» состоялось с 24 по 30 мая. Праймериз проходили в максимально открытом формате. Принять участие в голосовании могли все избиратели, подтвердившие свою личность на портале «Госуслуги». После подведения итогов праймериз съезд партии утвердит списки кандидатов от «Единой России» на выдвижение в Госдуму.