Специалист Гидрометцентра предупредила о возможных заморозках в июне

Синоптики предупредили о возможных заморозках в июне Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В большинстве российских регионов погода в июне будет близка к климатической норме. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. При этом специалист добавила, что похолодания и заморозки все-таки возможны.

По прогнозам синоптиков, в центральной части России в июне установится приятная погода, температура днем будет подниматься до 20-27 градусов, а ночью оставаться на уровне от плюс 10 до 16 градусов.

В Москве ожидается, что весь июнь будет теплым – 20-25 градусов выше нуля. Однако метеорологи не исключают, что в начале лета еще вернутся холода, и тогда ночные температуры могут опускаться до нуля градусов, передает «Российская газета».

Паршина добавила, что первая половина текущей недели будет оставаться прохладной в столичном регионе, однако уже к выходным может потеплеть до 26 градусов.

Ранее в центе погоды «Фобос» сообщили, что во вторник, 1 июня, в Москве будет облачно, но без осадков, температура воздуха повысится до 17-19 градусов тепла, передает телеканал «360».