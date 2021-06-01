Баженов рассказал, как родителям защитить детей летом

«Дорогие родители! Наступило долгожданное лето, и ваши дети наверняка будут почти все время на свежем воздухе. Не стоит забывать, что улица – это определенные риски.

Где бы ни очутился ваш ребёнок: в детском лагере, в деревне у бабушки, пошёл ли купаться на речку или играть в лесу – всё это при высокой интенсивности солнца, активности насекомых, пище, которая быстро портится, может доставить серьёзные неприятности», – сказал Тимофей Баженов.

Телеведущий добавил, что задача родителей – объяснить ребёнку, как правильно себя вести на отдыхе, чтобы он был по-настоящему приятным и безопасным.

«Правил безопасного поведения много, не всегда даже взрослые знают их все, но есть элементарные: соблюдай правила дорожного движения, без разрешения родителей не уходи далеко от дома, не общайся с незнакомыми людьми», – напомнил Тимофей Баженов.

По его словам, основную опасность представляют открытые водоёмы, улицы с интенсивным движением, лесные массивы в период активности насекомых.

«Конечно, за один день нельзя сформировать у ребёнка четкое представление о навыках собственной безопасности, поэтому почаще рассказывайте детям о простых правилах, которые помогут сохранить жизнь», – заключил Тимофей Баженов.

Напомним, что Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня.