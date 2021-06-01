Космонавт Роман Романенко: QR-коды на памятниках сделают историческое наследие более привлекательным для молодёжи

Летчик-космонавт, Герой России прокомментировал одобренный Госдумой законопроект о QR-кодах на памятниках Великой Отечественной войны. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Депутат Госдумы Роман Романенко считает QR-коды важной частью работы по увековечиванию исторической памяти. То, что их будут наносить на памятники Великой Отечественной войны, позволит молодежи в доступном формате узнавать больше информации о памятных местах и событиях. Об этом летчик-космонавт, Герой России сообщил журналистам, комментируя принятый Госдумой законопроект.

Депутаты 1 июня одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества и защиту исторической памяти». В частности, законопроект разрешает нанесение на памятники Великой Отечественной войны QR-кодов. Сканируя их с помощью мобильных телефонов, можно открывать в Интернете страницы с подробной информацией о героях и событиях, которым они посвящены.

- Использование прогрессивных интернет-технологий и сервисов – непременное условие развития современной личности и общества в целом. Рассмотренный сегодня законопроект предполагает новый формат информирования граждан о местах, событиях и людях, в честь которых воздвигнут тот или иной монумент, - отметил Роман Романенко. - Уверен, предлагаемая мера сделает историческое наследие более привлекательным для молодёжи.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают на то, что его реализация поможет сохранить память о воинах-защитниках Отечества, обеспечит защиту исторической правды и остановит процесс умаления значения подвига нашего народа.

Пока неизвестно, каким образом QR-коды будут наноситься на исторические монументы. Порядок установки информационных обозначений определит Правительство России. Законопроект также уточняет порядок составления и содержания паспортов воинских захоронений и полномочия региональных властей по сохранению памятников Великой Отечественной войны.

Ранее Роман Романенко помог завершить ремонт Дома-музея Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге. После реконструкции музей вновь открылся для посетителей в День космонавтики, 12 апреля 2021 года. Долгое время обветшавшее здание грозило обрушиться. Потом в нем много лет подряд шел ремонт, на завершение которого не хватало средств. Деньги на ремонтные работы нашлись после того, как в ситуацию вмешался депутат Госдумы от Оренбуржской области Роман Романенко. Жители Оренбурга попросили космонавта повлиять на ситуацию с затянувшейся реконструкцией. После обращения земляков Романенко взял ситуацию под личный контроль. Герой России помог городским властям привлечь финансирование на строительные работы и завершить ремонт накануне 60-летия первого полета человека в космос.