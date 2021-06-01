В День защиты детей Олег Леонов пригласил родителей присоединиться к флешмобу #ПроверьШколу

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов в День защиты детей пригласил родителей школьников принять участие во флешмобе #ПроверьШколу. Через свою страницу в социальной сети Facebook он обратился к москвичам и предложил поддержать проект по проверке безопасности столичных школ.

Олег Леонов рассказал о списке критериев безопасности учебного заведения, составленном экспертами Центра поиска пропавших людей. Взяв этот список за основу, любой родитель может самостоятельно проверить безопасность школьной территории и дороги, по которой его ребенок идет на уроки. Итогами этих проверок Олег Леонов призвал делиться у себя в комментариях под хэштегом #проверьшколу.

- В ходе этого проекта мы оценим все школы, до которых сможем дотянуться, по определенным критериям, - подчеркнул координатор «ЛизаАлерт». - Таким образом, мы сможем увидеть уязвимые места московских учебных заведений. Сам я уже оценил школу, в которой учился. Увы, из одиннадцати пунктов безопасности в ней не выполняется два. Есть над чем поработать.