Два детеныша краснокнижного оленя родились в Московском зоопарке

Детеныши лесных северных оленей родились в Московском зоопарке. Фото: mos.ru, пресс-служба Московского зоопарка

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском родились два детеныша лесного северного оленя. Малыши самец и самка появились на свет с разницей в несколько дней. Сейчас оба уже окрепли, а на голове у них появились рожки.

Этот вид оленей занесен в Международную красную книгу. По оценкам зоологов, дикое поголовье этих животных насчитывает порядка пяти тысяч особей.

В настоящее время оленята еще питаются материнским молоком, но уже к полугоду они перейдут на взрослую пищу: ягель, сено, ветки, специальный комбикорм. Директор зоопарка Светлана Акулова пообещала, что скоро малыши начнут гулять со всем стадом по большому вольеру.

«Осенью, когда они подрастут и окрепнут, зоологи проведут еще один медицинский осмотр. Возможно, в будущем детенышей удастся выпустить в дикую природу, где они смогут помочь в восстановлении поголовья лесных северных оленей. Московский зоопарк сотрудничает с заповедником "Керженский" в Нижегородской области для сохранения алтайско-саянской популяции оленей», - цитирует Акулову Москва 24.

В дикой природе северные олени обитают на полуострове Таймыр, в тайге, на Кольском полуострове, в Забайкальском и Алтайском краях, пишет РИАМО со ссылкой на mos.ru.