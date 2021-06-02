Сотрудники полиции задержали банду автоугонщиков в Подмосковье

Полиция задержала серийных автоугонщиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье серийных автоугонщиков. Мужчины подозреваются в краже семи иномарок общей стоимостью более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

На угон иномарок пожаловались четыре жителя Сергиево-Посадского округа. Полиция завела дело о краже и задержала троих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте от 27 до 44 лет.

«В рамках расследования полицейскими установлена причастность злоумышленников к совершению еще трех аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба, причиненного семи владельцам иномарок, составила более трех миллионов рублей», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в кражах из частных домов в Видном и Красногорске. Преступники похищали ювелирные украшения, денежные средства и другие личные вещи местных жителей, пишет РИАМО.

Напомним, по итогам первых 4 месяцев 2021 года Москва заняла второе место по числу зарегистрированных фактов мошенничества среди российских регионов. Больше всего нарушений было выявлено в Ямало-Ненецком автономном округе, передает телеканал «360».