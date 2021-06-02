Космонавт Роман Романенко рассказал о сложностях работы в открытом космосе

Летчик-космонавт, Герой России поздравил своих коллег Олега Новицкого и Петра Дуброва с удачной миссией. Фото: Олег СТЕПАНОВ.

Летчики-космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров 2 июня впервые вышли в открытый космос, чтобы выполнить плановые работы за пределами МКС. Их миссия прошла успешно. Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко поздравил коллег с удачным завершением операции.

Роман Романенко рассказал о том, насколько это сложное задание: по его словам, космонавту приходится учитывать множество деталей, чтобы работа в открытом космосе увенчалась успехом.

- Внекорабельная деятельность - один из самых сложных и опасных элементов работы космонавта, - подчеркнул Герой России. - Здесь миллион мелочей, которые надо подготовить и предусмотреть заранее, вплоть до подгонки скафандра. Поэтому подготовка к выходу в открытый космос начинается задолго до «времени Ч», и в этот процесс вовлечены сотни специалистов.

Романенко отметил, что выход в открытый космос требует от человека максимальной физической подготовки, ведь во время работы за пределами МКС космонавты испытывают внеземные перегрузки.

- Это ещё и очень сложная физическая работа, космонавт может потерять до нескольких килограммов веса! - сообщил Роман Романенко. - Сегодня Олег Новицкий и Петр Дубров успешно выполнили программу выхода. В их карьере это первый подобный опыт – и они отлично справились. Поздравляю!

Выход Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос стал первым в 2021 году. Космонавты находились за пределами Международной космической станции в течение шести с половиной часов. За это время Новицкий и Дубров поменяли панель регулятора расхода жидкости, укрепили необходимое оборудование, которое потребуется экспедиции для проведения научных кэкспериментов «Тест» и «Выносливость» на внешней поверхности модуля «Поиск». Космонавтам также удалось подключить антенны системы «Курс» на переходном отсеке для обеспечения стыковки нового российского модуля «Наука».

На этом работа космонавтов не заканчивается: чтобы полностью обеспечить подключение «Науки» к российскому сегменту Международной космической станции, им придется выходить в открытый космос до 10 раз. Ещё два выхода состоятся в сентябре 2021 года. В настоящий момент на космодроме Байконур подходит к финалу программа заводских контрольных испытаний модуля «Наука».

Ранее Роман Романенко рассказал об еще одном научном эксперименте своих коллег. Российские космонавты собираются разместить разнообразные образцы почвы за пределами атмосферы Земли. Как сообщил Институт медико-биологических проблем РАН, осенью 2021 года Олег Новицкий и Пётр Дубров закрепят снаружи борта МКС специальные контейнеры, содержащие образцы земного грунта. Почва для исследований бралась четырех видов: пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозём. Эксперимент установит, как микроорганизмы, живущие в земной почве, чувствуют себя вне атмосферы Земли. Герой России подчеркнул, что за каждой подобной экспедицией стоят годы исследовательской работы ученых. Сам Роман Романенко провел на орбите 90 научных экспериментов. Все они потребовали тщательной предварительной подготовки.