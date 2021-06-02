Доктор Елена Кац разъяснила людям старшего возраста необходимость вакцинации Фото: Николай Темников

Вот уже полтора года мир живет бок о бок с коронавирусом. Коварная болезнь пока не хочет отступать, но серьезно сдала свои позиции.

Сказалось множество факторов: и социальная ответственность каждого, и средства индивидуальной защиты, и, конечно же, вакцинация.

Вакцина от коронавируса – это ключевой аспект в победе над заболеванием. Первым компонентом вакцины уже привились более 18 миллионов россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Прививочная кампания продолжается, и каждый должен сделать правильный выбор.

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац на встрече с пенсионерами призвала пожилых людей как можно быстрее вакцинироваться от инфекции.

Встреча прошла 2 июня в клубе «Сфера», района Ивановское. Участники обсудили много различных вопросов, которые волнуют взрослое население столицы.

В дружеской атмосфере поговорили о социальной активности пенсионеров, досуге, творчестве. Участники встречи интересовались оздоровительными проектами, возможностью дистанционно заниматься фитнесом, танцами, йогой. Не обошли стороной и наболевшее – безопасность.

Взрослое население находится в зоне риска в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

- До сих пор некоторые избегают вакцинации, рассчитывая «переждать» пандемию. Это неправильная позиция, особенно для пожилых людей, которые более подвержены заболеваниям, - отметила Елена Кац.

Парламентарий призвала здраво оценить все риски, ведь лучше предотвратить болезнь, чем заниматься ее лечением.

В столице вакцинироваться от коронавируса можно в сотнях различных мест, не обязательно идти в поликлинику и стоять в очереди. Даже в парках и торговых центра развернуты мобильные медицинские пункты.

- В парках и скверах города развернуто 46 павильонов по программе «Здоровая Москва». В них можно не только проверить свое здоровье, но и сделать прививку, что очень удобно для пожилых людей, гуляющих на свежем воздухе. Учитывая, что наступил дачный сезон, и многие уезжают надолго за город, тянуть с вакцинацией не стоит, - посоветовала врач.