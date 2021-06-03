Ведущий канала «Россия 1» Евгений Попов: Политикам следует напрямую общаться с населением

Политики должны напрямую общаться с людьми, интересы которых они представляют, уверен ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов. Фото: Мария ПОПОВА.

Политики должны напрямую общаться с людьми, интересы которых они представляют, уверен ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов. Известный тележурналист, объявивший о своем намерении баллотироваться в Госдуму, согласен с заявлением Владимира Путина. Во время видеоконференции с руководством «Единой России» и участниками праймериз 2 июня президент РФ подчеркнул: власть должна быть ближе к народу, а народным избранникам стоит больше общаться с населением.

- Полностью согласен с тезисом президента России о необходимости политику напрямую общаться с гражданами. Убедился в этом на собственном опыте: с февраля состоялось около 250 личных встреч с жителями Западного административного округа Москвы. Провел бы и тысячу, но в сутках только 24 часа, - рассказал Евгений Попов.

По словам телеведущего, ни одна встреча, ни одно обращение москвичей не остается без внимания.

- У нас в работе уже более 500 обращений. Только вчера из Филевского парка уехал с восемью обращениями от москвичей, - подчеркнул журналист.

Евгений Попов объяснил, почему он решил выдвигаться в Госдуму именно от «Единой России»: по его мнению, у партии есть достаточно ресурсов для того, чтобы решать реальные проблемы людей и прислушиваться к самым разнообразным точкам зрения. Попов подчеркнул, что далеко не все граждане согласны с позицией единороссов и у людей есть претензии к партии. Но также есть возможность высказать эти претензии и обсудить спорные вопросы с ее руководством.

- Надо отдать должное – партия готова меняться, работать с людьми, слышать и нести ответственность за свои слова и дела, - отметил Евгений Попов.

Телеведущий убежден, что политике в нашей стране необходимо стать более человечной, а без простых коммуникаций между властью и населением этого достичь невозможно.

Напомним, Евгений Попов выиграл на предварительном голосовании в Кунцевском одномандатном округе Москвы. Телеведущий опередил десять других претендентов, собрав голоса более 17 тысяч человек. По словам Попова, он обсуждает с жителями Кунцевского района вопросы, наиболее волнующие сегодня людей.

- На встречах с жителями мы обсуждаем широкий круг инициатив – индексацию пенсий работающим пенсионерам, бессрочную льготную ипотеку для многодетных семей, ужесточение ответственности за нарушение градостроительных стандартов, - ранее рассказал телеведущий.

Своей основной задачей Евгений Попов считает борьбу с бедностью и повышение доходов россиян. На посту депутата телеведущий собирается добиваться достойной оплаты труда в России.

Евгению Попову 42 года, более 20 лет он работает на телевидении. Освещал события на Украине, с 2007 по 2013 годы работал корреспондентом телеканала «Россия» в США, возглавляя Нью-Йоркское бюро «Вестей». С сентября 2016 года ведет социально-политическое ток-шоу «60 минут». Лауреат многих журналистских премий, в том числе обладатель двух статуэток «ТЭФИ».