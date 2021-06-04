Координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов: «Островки безопасности» для потерявшихся людей должны появиться в метро и на вокзалах

Координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов предлагает разместить «Островки безопасности» для потерявшихся людей в метро, на вокзалах и в парках. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт».

Проект «Островки безопасности», помогающий разыскивать пропавших людей, должен появиться в метро, на вокзалах и в парках, считает координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Это важно для того, чтобы заблудившиеся или дезориентированные в пространстве люди смогли быстрее получить помощь и вернуться домой.

Проект был запущен «ЛизаАлерт» в 2018 году совместно с торговыми сетями России. «Островок безопасности» – это специальная зона в магазине, оборудованная отличительным знаком в виде оранжевого значка (геолокационного пина), который является ориентиром для всех потерявшихся людей. Зайдя в супермаркет, заблудившийся человек может обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему предложат помощь.

- «Островки безопасности» в магазинах – это хорошо. Мы несколько лет отдали, чтобы они появились. Но это только первый шаг. Для дезориентированных людей метро и вокзалы – это источник повышенной опасности. Человек может сесть и уехать в неизвестном направлении, потом будет трудно его искать. «Поэтому «Островки» обязательно нужны в метро и на вокзалах, - подчеркнул Олег Леонов.

Благодаря проекту за два года домой благополучно вернулись более 2 тысяч человек. Координатор «ЛизаАлерт» отметил, что «Островки безопасности» часто помогают избежать поисков, на которые требуются время и значительные людские ресурсы. Сотрудники магазинов проходят специальное обучение, во время которого их учат распознавать потерявшихся или дезориентированных людей. За два года курс «Лизы Алерт» прошли более 50 тысяч работников столичных супермаркетов. Администрация магазина сообщает о каждом потерявшемся на горячую линию Центра поиска пропавших людей. Специалист «ЛизаАлерт»в зависимости от сложившейся ситуации вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя отряда на место.

- Сегодня мы приехали в обычный магазин и сняли социальный ролик, который призван рассказать людям о проекте «Островок безопасности», - рассказал Олег Леонов. - Мы воспользовались помощью актера, который зашел в магазин в образе дезориентированного человека – и посмотрели, как быстро ему помогут. Мы не только убедились в том, что персонал хорошо обучен и приходит на помощь дезориентированным людям, но и наглядно показали механику работы проекта.

По данным МВД, каждый год в России пропадает более 180 тысяч человек. В особой группе риска - дети и пожилые люди. В прошлом году в «ЛизаАлерт» поступило более 6500 заявок со всей России на поиск детей до 18 лет. Из них 5730 ребят удалось найти целыми и невредимыми. Всего же за десятилетнюю историю отряда ему поступило более 23 тысяч заявок о пропавших детях.

Эксперты «Лизы Алерт» призывают присоединиться к проекту «Островки безопасности» другие торговые сети, банки и развлекательные центры. Совместными усилиями государства, предпринимателей и волонтеров потерявшиеся и дезориентированные люди смогут вернуться домой гораздо быстрей.