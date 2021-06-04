Светлана Разворотнева пригласила юных москвичей принять участие в конкурсе «Идеи, преображающие города»

Светлана Разворотнева пригласила молодых москвичей принять участие в Московском этапе IV-го Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города». Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Член Общественной палаты РФ, известная правозащитница Светлана Разворотнева пригласила юных жителей столицы принять участие в Московском этапе IV-го Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города». Главная цель конкурса – дать возможность молодым талантам представить свои проекты благоустройства российских городов и поддержать их реализацию. Принять участие в московском этапе могут школьники от 12 до 17 лет, желающие посостязаться с юными урбанистами со всей страны. Прием заявок уже стартовал и продлится до 10 сентября. Итоги московского этапа будут подведены до 10 октября 2021 года.

Светлана Разворотнева рассказала о Всероссийском этапе конкурса, который как раз сейчас подводит свои итоги. В нем состязались молодые урбанисты в возрасте от 12 до 25 лет. Они представили проекты развития и благоустройства городских территорий в разных уголках России.

В ходе московского этапа конкурса школьники будут соревноваться в нескольких номинациях: «Мой город», «Мой район», «Мой двор», «Благоустройство общественного пространства», «Идеальная детская площадка», «Школьный двор», «История и память» и «Создание малых архитектурных форм». По словам Разворотневой, в конкурсе хотели бы принять участие и ребята более младшего возраста.

- Также мы рассматриваем возможность включить в состязание ребят помладше. Об этом нас просят родители, - отметила Разворотнева.

Руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" каждый год сотрудничает с организаторам конкурса, оценивая работы его участников в качестве члена жюри. Эксперты оценивают новизну идеи, функциональность объекта, его эстетические свойства, решают, насколько легко будет реализовать проект. Важную роль также играет самопрезентация конкурсанта. Лучшие инициативы находят применение в реальной жизни.

- Соучаствующее проектирование – это тренд. Развитие городов должно происходить в партнерстве с жителями, это наша стратегическая линия. Но именно от детей зависит будущее нашей страны, поэтому нам очень важен их креатив, их таланты, - подчеркнула Светлана Разворотнева.

В этом году на Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» было представлено более 200 работ. Юные участники из разных регионов России соревнуются в 11 номинациях. По словам одной их участниц конкурса, 14-летней Лады Бузиной из подмосковной Коломны, она решила попробовать свои силы в творческом состязании уже во второй раз. В 2020 году она сумела занять второе место. В этот раз Лада приготовила на конкурс концепцию гербовой колонны для Коломны.

Московским участникам конкурса, которые еще только вступают в состязание, Лада посоветовала набраться уверенности и не стесняться присылать свои заявки. Сама она узнала о возможности представить свой архитектурный проект из Интернета. Заручившись поддержкой родителей, она заполнила анкету, рассказала о своей идее и подготовила творческую работу (она должна представлять собой рисунок, чертеж или дизайн-проект).