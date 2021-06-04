На Комсомольской площади в Москве построили железнодорожный путепровод

Реконструкция участка позволит в два раза увеличить его пропускную способность, благодаря этому будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4 Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На участке железной дороги Каланчевская – Курская частично завершилась реконструкция. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«На Комсомольской площади построен однопутный железнодорожный путепровод, - рассказал заммэра. - Кроме того, готовы подпорные стены вдоль нового четвертого главного пути, а также уложен сам путь для запуска по нему реверсивного движения поездов».

По его словам, сейчас на участке ведется подготовка к разборке путей. Это необходимо для начала второго этапа реконструкции в июле. Здесь построят первый, второй и третий главные пути, а также реконструируют станцию Каланчевская. На ее месте появится современный пересадочный узел.

«Реконструкция участка позволит в два раза увеличить его пропускную способность, благодаря этому будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4», - добавил Андрей Бочкарёв.

Напомним, ранее заместитель мэра сообщил, что до конца года планируется завершить строительство и реконструкцию семи остановочных пунктов МЦД-4. Сейчас на будущем маршруте строятся две новые станции – Минская и Аминьевская. Их планируют открыть в этом году. Реконструкция пяти действующих остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка – также завершится до конца года.

НА ЗАМЕТКУ

МЦД-4 «Киевско – Горьковский» соединит в Подмосковье город Апрелевка и микрорайон Железнодорожный города Балашиха.

Длина - 86 километров.

Время в пути - 135 минут.

На линии 37 станций, с 18 из них - пересадки на метро, МЦК и МЦД.

Движение поездов с интервалами до 5 - 6 минут в часы пик и без дневных перерывов.

Открытие - ориентировочно до конца 2023 года.