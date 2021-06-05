Доктор Румянцев и жители Конькова посадили яблоневую «Аллею Здоровья»

Вместе с соседями по району в посадке деревьев принял участие главный детский онколог-гематолог РФ, академик РАН, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Фото: Анна ГРИБКОВА.

Жители столичного района Коньково 5 июня посадили новую «Аллею здоровья» в яблоневом саду на улице академика Арцимовича. Экологическая акция прошла в рамках Всемирного дня окружающей среды «Посади свое дерево». Вместе с соседями по району в посадке деревьев принял участие главный детский онколог-гематолог РФ, академик РАН, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

Александр Григорьевич много лет живет в этом районе, поэтому с удовольствием присоединился к акции. Посадку деревьев он сравнил с трудом врача.

- Работа в саду напомнила мне мою работу детским врачом. Саженец хрупок как ребенок, без заботы он может тяжело болеть. Но при должном внимании он становится взрослым, сильным, могучим деревом, - отметил доктор Румянцев.

Один из ведущих мировых онкологов рассказал, что специалисты центра имени Дмитрия Рогачева добились потрясающих результатов в лечении рака у детей.

- Выздоравливают больше 90% пациентов. Хочется, чтобы с саженцами мы достигли таких же впечатляющих результатов. Наша цель в центре имени Дмитрия Рогачева – чтобы каждый ребенок поправился, а в сегодняшней акции – чтобы каждое дерево прижилось, – рассказал академик РАН.

Сегодня врачи работают над тем, чтобы те же технологии, которые вылечивают детей, применялись и в лечении взрослых онкобольных. На это нужно время и дополнительные исследования. По словам доктора Румянцева, взрослых пациентов начали лечить по детским протоколам, и рак стали побеждать гораздо больше пациентов. Онколог отметил, что ко взрослым деревьям в саду надо относиться так же терпеливо и нежно, как к молодым.

Александр Григорьевич много лет живет в этом районе, поэтому с удовольствием присоединился к акции. Фото: Анна ГРИБКОВА.

Новый ряд саженцев жители Коньково решили назвать «Аллеей Здоровья»: деревья будут дарить кислород и поглощать углекислый газ. А яркая зелень будет все лето радовать горожан.

- Посадка яблонь сохранит благоприятную экологическую обстановку на юго-западе Москвы. Кроме того, расширением яблоневого сада мы поддерживаем традиции этих мест, где эти плодовые деревья росли издавна, – подчеркнул основатель Центра имени Дмитрия Рогачева.

Яблоневый сад на улице Академика Арцимовича появился стараниями жителей Конькова. Территория, на которой он сейчас растет, раньше была заброшена. Активисты расчистили ее и посадили на этом месте яблоньки. Затем в саду появились газоны, скамейки, фонари, спортивная площадка с уличными тренажерами, площадка для выгула собак. В яблоневом саду располагается Троицкий пруд, к которому пристроили деревянный настил. После благоустройства сад стал одним из любимых мест для отдыха жителей района Коньково.

Напомним, Центр имени Дмитрия Рогачева - крупнейшая в Европе клиника детской гематологии, онкологии и иммунологии. Благодаря использованию передовых технологий врачам Центра удалось добиться лучших в мире результатов по числу выздоровевших пациентов. От рака здесь вылечивают 90% больных. Специалисты центра делятся своими наработками и с иностранными коллегами.