Олимпийская чемпионка Мария Киселева поддержала инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Мария Киселева считает, что дети должны иметь возможность заниматься спортом вне зависимости от их социального статуса, пола или места жительства. Фото: пресс-служба Марии Киселевой.

У каждого ребенка должна быть возможность посещать бесплатные спортивные секции рядом с домом, - считает трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Мария Киселева. Прославленная синхронистка и известная телеведущая поддержала инициативу правозащитницы Светланы Разворотневой, выступающей за то чтобы все кружки и секции для детей стали бесплатными.

- Моя спортивная карьера началась с детской секции в бассейне недалеко от дома, где жила наша семья, - рассказала Мария Киселева. - Родители отдали меня на плавание вместе с братом — для общего физического развития, ни о каком большом спорте тогда речи не шло. Но со временем хобби превратилось в серьезное занятие. Спорт изменил мою жизнь, сформировал характер, дал возможности и навыки, которые пригодились мне в дальнейшем.

Спортсменка уверена, что участию детей в спортивной жизни страны не должна помешать нехватка денег у их родителей. Дети должны иметь возможность заниматься спортом вне зависимости от их социального статуса, пола или места жительства.

- Российский спорт – это, прежде всего, про равенство возможностей и доступность! – подчеркнула Мария Киселева.

Член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева выступает за то, чтобы занятия в спортивных секциях и творческих кружках стали бесплатными для всех детей и учащейся молодежи. Для этого, по ее мнению, необходимо строить новые спортивно-досуговые центры и бассейны. Там, где такой возможности нет, государство должно компенсировать родителям стоимость занятий в коммерческих секциях и досуговых центрах. Правозащитница убеждена, что этот подход к воспитанию подрастающего поколения поможет детям полностью раскрыть потенциал и найти свой путь в жизни.

Ранее руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева провела опрос среди жителей Москвы, чтобы выяснить, каких форм внеклассной активности не хватает столичным школьникам. Первые места в списке ответов заняли бесплатные бассейны, кружки музыкального творчества, курсы иностранных языков и программирования. В опросе, проводившемся на улицах Москвы, приняли участие несколько тысяч человек. Исследование проводилось для того, чтобы выяснить первоочередные потребности города в бесплатных бассейнах и спортивных секциях.

Помимо бесплатных кружков и секций член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева также выступает за возвращение в московские школы бесплатной продленки и за оплату проезда школьников до места учебы. Кроме того, Разворотнева призывает власти столицы сделать летний отдых бесплатным для всех детей Москвы, компенсируя родителям стоимость путевок. Правозащитница предложила столичным властям разработать новый стандарт поддержки семей Москвы, в который вошли бы все эти социальные инициативы. Создание такого стандарта, по ее мнению, поможет улучшить демографию в столице.