Летчик-космонавт Роман Романенко вместе с жителями Ясенево убрал от мусора берег Мраморного пруда

Летчик-космонавт Роман Романенко принял участие в субботнике, организованном жителями Ясенево возле Мраморного пруда. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

На юго-западе Москвы во Всемирный День окружающей среды прошла волонтерская акция «Экологический калейдоскоп». К активистам, организовавшим праздник в парке 30-летия района Ясенево, присоединился летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Депутат Госдумы выступил перед местными жителями и рассказал о том, как красиво Земля выглядит из космоса.

- С высоты полёта МКС лучше всего понимаешь, насколько мы, люди, ответственны за среду своего обитания, за нашу Землю, - отметил Романенко. - За то, чтобы она всегда оставалась такой прекрасной и чистой.

Герой России подчеркнул, что охрана окружающей среды должна оставаться одним из приоритетов в политике госудаства. Но конкретные дела и бережное отношение к природе начинаются с каждого из нас. Роман Романенко вручил Благодарственные письма активистам эколого-благотворительного проекта «Эколлайф». Это движение стало районным аналогом федеральной акции «Добрые крышечки» и объединило вместе свыше трех тысяч жителей Ясенево. Участники проекта «Эколлайф» собирают крышки от пластиковых бутылок и отправляют их на переработку. На средства, вырученные от утилизации, волонтеры оказывают адресную помощь. Во время праздника в Ясенево активисты проекта подарили ветерану Великой Отечественной войны Ефиму Дроздовскому новую инвалидную коляску.

После праздника волонтеры-экологи устроили субботник на берегу Новоясеневского (или, как его называют местные жители, Мраморного) пруда. Вместе с жителями района Ясенево Роман Романенко убрал мусор в прибрежной зоне и в парке рядом с прудом. Участники субботника собрали более десяти мешков отходов.

- Сегодня мы поработали на славу! Только личное участие каждого поможет сделать наш общий дом чище, привлечь как можно больше людей к экологическому движению и ответственному отношению в природе, - отметил Герой России. - И ответственность эту мы должны нести не только по праздникам, а ежедневно.

Ранее Роман Романенко рассказал, что будет с российским сегментом МКС после 2030 года. По его словам, Россия рассматривает возможность использовать свой сегмент МКС в автономном режиме на орбите. Летчик подчеркнул, что наша страна развивает и другие космические проекты. Например, летательные аппараты будут запускать на орбиту с помощью биотоплива, что снизит воздействие на окружающую среду.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы.