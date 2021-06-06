В Москве строится и проектируется 290 домов по программе реновации

В Москве для участников реновации проектируется и строится 290 жилых домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве для участников реновации проектируется и строится 290 жилых домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.«Реновация набрала хорошие темпы, - отметил заммэра. - По программе проектируются и строятся дома общей площадью 5,1 миллиона квадратных метров».

По его словам, для переселенцев уже возвели 1,3 миллиона квадратных метров жилья. При этом с начала программы полностью построены 116 домов, из которых 96 переданы под заселение. Ключи от новых квартир получили более 31 тысячи жителей.

«Только за прошедшие полгода по программе введены в эксплуатацию 24 новостройки», - добавил глава столичного стройкомплекса.

ЦИФРЫ

Программа реновации жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвуют около 1 миллиона москвичей. Под расселение попали 5175 домов.

Сегодня в столице:

- подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 миллиона квадратных метров во всех округах города. Это позволит переселить 250 тысяч жителей;

- разработано и утверждено 88 проектов планировки новых кварталов.

К 2024 году планируют построить 5 миллионов квадратных метров жилья для программы реновации с учетом ранее возведенных домов. Благодаря этому начнется переселение около 160 тысяч жителей.