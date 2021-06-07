Синоптики прогнозируют выпадение до 80% месячной нормы осадков в ближайшие дни

Москвичей предупредили о сильных ливнях. Фото: Zuma\TASS

В ближайшие дни в Москве и Московской области может выпасть порядка 60 мм осадков, что составляет около 80% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Как добавил синоптик, как правило, в июне за весь месяц выпадает не более 75 мм осадков.

«Мы ожидаем, что на неделе выпадет 60 мм осадков — это 80% от месячной нормы. Это по одному ведру дождевой воды на квадратный метр», — цитирует специалиста РИАМО.

Синоптик также добавил, что на этой неделе в столичном регионе ожидается также шквалистый ветер и грозы. При этом в городе и по области будет преобладать южный циклон, и температура воздуха будет сохраняться в июньских границах нормы. Днем воздух будет прогреваться до 25 градусов тепла, пишет Москва 24.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщили, когда в регионе стартует купальный сезон. По прогнозам специалистов, купаться можно будет уже в ближайшие выходные 12-13 июня, передает телеканал «360».