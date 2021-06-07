Баженов предложил сделать кредиты на образование беспроцентными

Тимофей Баженов

«Мы уже двадцать лет пытаемся практиковать выдачу образовательных кредитов, но все попытки заканчиваются неудачно ввиду трёх главных проблем. Во-первых – это то, что кредиты на образования оставались довольно высокими. Во-вторых, граждане не рассматривают инвестиции в престижное образование, как инвестицию в лучшее будущее. И, в-третьих, про льготы образовательных кредитов, знает лишь 6 % населения», – говорит Тимофей Баженов.

Он добавляет, что в августе 2020 года, в этом направлении был сделан огромный шаг вперёд – правительство постановило кредитовать образование под 3%. При этом срок погашения кредита увеличен до 15 лет, а период льготного кредитования — до девяти месяцев после завершения обучения.

Однако, в России среди населения сильны стереотипы на этот счёт: с одной стороны, стыдно занимать у банка на образование, с другой, если ты учишься на платном, значит, не блещешь умом. В итоге за весь 2020 год такими кредитами воспользовалось чуть больше четырёхсот студентов.

«Чтобы кредит на образование стал более массовым продуктом, нужно в первую очередь сделать его беспроцентным. Государству вполне по силам принять участие в такой программе, ведь это не что иное, как инвестиции в будущее страны. И в первую очередь нужно удовлетворить спрос рынка труда в инженерах, врачах, педагогах, специалистах IT-индустрии», – заключает Баженов.

По его словам, до родителей и выпускников школ необходимо доводить тот факт, что получение качественного образование даст в будущем принципиально другой уровень жизни. По данным портала Superjob, выпускники престижных МФТИ, МГИМО, МГУ, МИФИ, ВШЭ зарабатывают от 150 до 180 тыс. рублей в месяц. Образовательный кредит — это шанс на преодоление «ловушки бедности» для студентов из семей с небольшим доходом, которые не попали на бюджет.