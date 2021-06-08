Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Оборот предприятий торговли и услуг столицы вырос на 46 процентов»

Оборот организаций торговли и услуг растет темпами, опережающими инфляционные Фото: Евгения ГУСЕВА

С января по май включительно оборот предприятий торговли и услуг в Москве почти в 1,5 раза превысил показатели 2020 года. Хотя такой рост в значительной степени и обусловлен низкой базой апреля-мая прошлого года, когда в столице действовал строгий режим самоизоляции, все же перекрывает уровень инфляции и позволяет говорить о поступательном восстановлении потребительской активности.

«Оборот организаций торговли и услуг растет темпами, опережающими инфляционные, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За пять месяцев 2021 года их выручка составила 5,57 триллиона рублей и выросла на 46,1 процента к тем же месяцам 2020 года».

По его словам, несмотря на традиционное сезонное снижение оборотов в мае по сравнению с апрелем, в целом сохраняется восходящий тренд. По итогам пяти месяцев практически во всех секторах фиксируются двузначные приросты к тому же периоду кризисного 2020 года. Например, оборот сферы услуг за пять месяцев нынешнего года составил 3,1 триллиона рублей и вырос на 50,1 процента к январю-маю прошлого года. За это же время показатели оборота розничной торговли (2,5 трлн. рублей с января по май включительно) увеличились на 41,6%.

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что выручка непродовольственной торговли, которая в разгар пандемии почти полностью сместилась в онлайн-канал, по сравнению с январем-маем прошлого года выросла на 48,8%. «В то же время обороты продовольственной торговли, которая была затронута ограничительными мерами в меньшей степени, увеличилась по сравнению с теми же месяцами 2020 года на 10,2 процента», - сказал глава департамента.