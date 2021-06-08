Строительство двух новых станций метро началось в Москве

В Москве построят новые станции Троицкой ветки метро Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Москве рабочие приступили к строительству двух новых станций Троицкой линии метрополитена «Академическая» и «Улица Строителей». Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Строители вышли на площадки двух станций центрального участка Троицкой линии – «Академическая» и «Улица Строителей». Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок», – цитирует заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева РИАМО.

Предполагается, что центральный участок Троицкой линии метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» позволит обеспечить более тесную интеграцию транспортных систем столицы и территории Новой Москвы. Общая протяженность участка метро составит более семи километров, а протяженность всего радиального направления - почти 40 километров. Ожидается, что новой линией смогут пользоваться порядка 100 тысяч пассажиров, передает Москва 24.