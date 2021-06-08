«У-Дартс по соцсетям»: Евгений Нифантьев провел необычную акцию для подростков

Евгений Нифантьев предложил подросткам «ударить по соцсетям», сыграв в необычный дартс. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Необычная акция для подростков «У-Дартс по соцсетям» прошла в Южном округе столицы. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил ребятам отвлечься от Интернета и поиграть в дартс. Мишенями на доске стали социальные сети. Таким образом участники акции попытались привлечь внимание общества к все возрастающей зависимости детей от виртуального мира.

- Участники наших шуточных соревнований только начинают регистрироваться и общаться в соцсетях и мессенджерах. Им нужно было попасть мячиками в мишень, на которой изображены иконки самых популярных соцсетей, - рассказал Евгений Нифантьев. - Самые меткие получили реальные призы – билеты в театр.

Кроме того, победители акции пообещали, что целые сутки не будут посещать свои страницы в социальных сетях. Ребята дали слово, что проведут этот день , гуляя с друзьями, занимаясь спортом или творчеством.

- Нашей акцией мы хотим еще раз привлечь внимание к проблеме зависания в интернете. Хочется, чтобы у них было реальное, а не виртуальное детство, – подчеркнул член Общественной палаты РФ.

Евгений Нифантьев напомнил, что современные дети почти с пеленок держат в руках гаджеты. Сначала они смотрят мультики и играют в игры, потом - ищут ролики на YouTube, а повзрослев, начинают общаться в социальных сетях и учиться на образовательных платформах. Но у прогресса есть и обратная сторона: современные подростки мало двигаются и гуляют, и все меньше общаются со своими сверстниками в реальном мире.

Член Общественной палаты РФ уверен: чтобы отвлечь детей от социальных сетей, нужно создать хорошую инфраструктуру для детского и семейного досуга. У детей должен быть свободный доступ к занятиям в спортивных кружках и творческих секциях вне зависимости от бюджета семьи. Кроме того, необходимо привлекать подростков к участию в различных развлекательных и развивающих мероприятиях.

Ранее Евгений Нифантьев и популярный актер Александр Олешко провели кулинарный мастер-класс для детей из многодетных семей и их отцов. Член Общественной палаты РФ и известный телеведущий решили вытащить ребят из соцсетей. Под руководством шеф-повара Сергея Бабкина участники мастер-класса научились готовить простые, но вкусные блюда. Ребята пекли вафли, нарезали фруктовый салат и делали лимонад.

- Идея этого мероприятия довольна проста: мы собрались в лофт-пространстве кулинарной студии, чтобы дети почувствовали себя в роли юных поварят и на несколько часов забыли о существовании гаджетов, - отметил Евгений Нифантьев. - Мы хотим показать родителям еще один пример интересного досуга с детьми, которые должны больше времени проводить с семьей и друзьями, а не попадать в ловушку соцсетей. Считаю прекрасной альтернативой гаджетам творческие кружки и спортивные секции.Важно обеспечить нашим детям не просто качественный, но и доступный досуг, чтобы они могли получать полезные для жизни навыки играючи.